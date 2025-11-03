Die Marke Bluesound bringen die meisten wohl mit Audiostreaming-Produkten in Verbindung, und das zu Recht. Auch die drei neuen Lautsprecher der Kanadier beherrschen das Metier. Mit zwei neuen Soundbars und der Neuauflage des nach eigener Aussage beliebtesten All-in-One-Speakers Pulse Flex richtet sich Bluesound dabei an Musik- und Filmfreunde gleichermaßen – von der kleinen Hörzone bis hin zum kabellosen Heimkino.

Bluesound Pulse Flex: Mehr Klang auf weniger Raum

Der überarbeitete Bluesound Pulse Flex zeigt sich nicht nur im neuen Look, sondern auch klanglich in neuem Glanz, heißt es jedenfalls bei den Kanadiern. Trotz kompakter Abmessungen soll der Multiroom-Lautsprecher satten Klang abliefern – nicht zuletzt dank neu entwickeltem SmartDSP-Verstärker (mit 50 Watt Leistung), 4-Zoll-Tieftöner und dem Dreiviertel-Zoll-Hochtöner. Der All-in-One-Lautsprecher Pulse Flex beherrscht Hi-Res bis 24 Bit/192 kHz, unterstützt MQA und DSD256 und lässt sich via BluOS-App, AirPlay 2 oder Bluetooth aptX HD „bespielen“.

Als Einzelgerät, im Stereo-Paar oder als Rear-Speaker in Kombination mit Powernode oder Soundbar lässt sich der Bluesound Pulse Flex vielseitig verwenden und einbinden. Die Ausstattung umfasst unter anderem USB-C, einen kombinierten optischen/analogen Eingang sowie Tasten für Direkt-Presets.

Die UVP des Bluesound Pulse Flex liegt bei 299 Euro, verfügbar ist der kompakte Streaminglautsprecher voraussichtlich ab Ende Januar 2026.

Bluesound Pulse Cinema & Cinema Mini: AV-Sound im schlanken Outfit

Mit den neuen Soundbars Pulse Cinema und Pulse Cinema Mini (oben im Teaserbild zu sehen) richtet sich Bluesound an Heimkino-Freunde. Beide Modelle vereinen ein flaches, modernes Design mit allerlei Features – inklusive Dolby Atmos, BluOS-Multiroom und Smart-DSP für eine automatische Klangabstimmung je nach Aufstellung.

Die größere Cinema (47 Zoll, 3.2.2) ist für Fernseher ab 55 Zoll konzipiert, bietet 500 Watt Leistung, 16 Treiber inklusive Upfiring-Lautsprecher und einen dedizierten Center-Kanal. Die kleinere Mini-Version (33 Zoll) richtet sich mit 280 Watt Leistung eher an kompaktere Räume. Beide Soundbars lassen sich kabellos mit Subwoofern oder Rear-Speakern aus dem Bluesound-Ökosystem kombinieren und unterstützen gängige Smart-Home-Systeme wie Control4 oder Crestron.

Die Soundbar Bluesound Pulse Cinema wird ab Dezember 2025 für 1.299 Euro erhältlich sein, die Bluesound Cinema Mini ist für 899 Euro im Angebot.

