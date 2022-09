Bluesound Powernode Edge (N230): Streaming-Verstärker

Mit dem Powernode Edge (N230) erhält das Bluesound-Streaming- und Multiroomsystem einen attraktiven Zuwachs – in Form eines „kleinen Bruders“ des großen Powernode (N330). Hier müssen nur noch passive Lautsprecher angeschlossen werden – fertig ist die smarte Streaminglösung.

Bluesound Powernode Edge (N230): Kontaktfreudige Powerzentrale

Es handelt sich beim Bluesound Powernode Edge um einen (W)LAN-Streaming-Verstärker, der neben Audiostreaming aus dem lokalen wie weltweiten Netzwerk auch die Ansteuerung per Bluetooth (aptX HD), AirPlay 2, analoger Quelle (Stereo-Miniklinke) oder von externen Digitalgeräten wie einem TV-Gerät (Toslink, HDMI eARC) gestattet. Der Fokus liegt auf dem Streaming: Hier lassen sich über die BluOS-App mehr als 20 Streamingdienste anzapfen, die eigene Musikbibliothek lässt sich ebenfalls einbinden – entweder per Netzwerk oder durch Direktanschluss eines Massenspeichers an den vorhandenen USB-Port.

Die Leistung der integrierten DirectDigital-Verstärkung beträgt 40 Watt pro Kanal, Digitalquellen können bis 24 Bit/192 kHz verarbeitet werden. Außerdem unterstützt der Bluesound Powernode Edge den Codec MQA. Ein Subwoofer lässt sich entweder kabelgebunden (Cinch Out) oder drahtlos über das Bluesound-Ökosystem zur Arbeit motivieren. Über letzteres ist es auch möglich, den Powernode Edge als Back-Surround-Option in einer BluOS-Home-Cinema-Gruppe zu nutzen. So lässt sich im Teamplay mit einer Bluesound-Soundbar oder – im Verbund mit zwei Lautsprechern – dem Powernode N330 eine Heimkinolösung konzipieren.

Erhältlich ist der Bluesound Powernode Edge N230 ab Oktober, der Preis wird 699 Euro betragen.

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: info@bluesound-deutschland.de

Web: https://bluesound-deutschland.de/