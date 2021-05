Bluesound, der kanadische Hersteller von kabellosen HiFi-Komponenten, kündigt für den Juni 2021 die neu überholten Musikstreamer Node und Powernode an. Sie sind gegenüber ihren Vorgängermodellen an den aktuellen Stand der Streamingtechnik angepasst worden.

Bluesound Node und Powernode im Vergleich

Der Bluesound Node ist ein Streamer, der auch als Streaming Bridge eingesetzt werden kann. Er empfängt Daten per Bluetooth, LAN und WLAN, verfügt aber auch für weitere Zuspieler über einen HDMI-Eingang, einen optischen Digital- und einen analogen Hochpegeleingang. Ausgangsseitig ist er mit einem analogen Cinch-Hochpegelabgriff und einem Sub Out ausgestattet, gestreamte Daten können digital per optischem, koaxialem und USB-Ausgang einem externen DAC zugeführt werden.

Beim Bluesound Powernode, der natürlich auch streamen kann, ist gleich noch ein Verstärker mit eingebaut, der 2 x 80 Watt Leistung mitbringt und mit seinen digitalen und analogen Ein- wie Ausgängen eine echte Schaltzentrale fürs heimische HiFi-Setup darstellen kann.

Beide Geräte sind mit zeitgemäßen A53-QuadCores, bei 1,8 GHz getaktet, ausgestattet. Damit verfügen sie gegenüber den Vorgängern über eine achtmal höhere Rechenleistung und eine vierfach erhöhte Speichergeschwindigkeit. Auch das Dualband-WLAN-Modul wurde verbessert. Unterstützt werden Apple AirPlay2, bidirektionales Bluetooth apt-X HD und MQA-Wiedergabe.

Preise:

Bluesound Node: 549 Euro

Bluesound Powernode: 899 Euro

Kontakt

Dali GmbH

Berliner Ring 89

64625 Bensheim



Telefon: +49(0)6251-8079010

E-Mail: info@bluesound-deutschland.de

Web: https://bluesound-deutschland.de/