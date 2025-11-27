Das ABC der audiophilen Schnäppchen – schreibt gerade wer? Nun, Canton lockt vom 28. November bis zum 1. Dezember 2025 mit attraktiven Angeboten seiner eh schon effizient gepreisten Online-Exklusiv-Lautsprecher. Diese umfasst drei Linien: A, B und C. Buchstabieren wir das Ganze kurz aus:

Bis zu 30 % günstiger: Das highfidele Alphabet im Überblick

Zusammen decken die drei Serien ein breites Spektrum audiophiler und cineastischer Ansprüche ab: angefangen bei passiven Standlautsprechern (beispielsweise Canton B 100, C 309) und Kompaktmonitoren (etwa Canton B30) über moderne, kabellose Aktivlösungen bis hin zu Center-Lautsprechern (zum Beispiel B 50 Center), Dolby-Atmos-Setups (Canton C 300 AR), Subwoofern (unter anderem SUB 501) oder auch Lautsprecherständern (A 45.2 LS). Die Canton C 309 heimste 2022 übrigens unseren begehrten fairaudio’s favourite Award ein.

Online Exklusiv – was bedeutet das?

Wie der Name schon verrät, werden die Online-Exklusiv-Lautsprecher ausschließlich direkt über Canton vertrieben. Dadurch ergibt sich generell ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das während der vier Aktionstage noch einmal spürbar verbessert wird.

Hier entlang, bitte …

Ein Rabattcode ist übrigens nicht notwendig – alle reduzierten Preise werden direkt im Shop angezeigt. Und zwar ab sofort: https://www.canton.de/produkte/serie/online-exklusiv/

Kontakt

Canton Elektronik GmbH + Co. KG

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/