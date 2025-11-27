News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»A, B oder C? Black Weekend bei Canton mit Nachlässen bis zu 30 %
Billboard
Abacus Trifon 5x
News
Das Black Weekend 2025 bei Canton

A, B oder C? Black Weekend bei Canton mit Nachlässen bis zu 30 %

von | 28. November 2025

Das ABC der audiophilen Schnäppchen – schreibt gerade wer? Nun, Canton lockt vom 28. November bis zum 1. Dezember 2025 mit attraktiven Angeboten seiner eh schon effizient gepreisten Online-Exklusiv-Lautsprecher. Diese umfasst drei Linien: A, B und C. Buchstabieren wir das Ganze kurz aus:

Bis zu 30 % günstiger: Das highfidele Alphabet im Überblick

Zusammen decken die drei Serien ein breites Spektrum audiophiler und cineastischer Ansprüche ab: angefangen bei passiven Standlautsprechern (beispielsweise Canton B 100, C 309) und Kompaktmonitoren (etwa Canton B30) über moderne, kabellose Aktivlösungen bis hin zu Center-Lautsprechern (zum Beispiel B 50 Center), Dolby-Atmos-Setups (Canton C 300 AR), Subwoofern (unter anderem SUB 501) oder auch Lautsprecherständern (A 45.2 LS). Die Canton C 309 heimste 2022 übrigens unseren begehrten fairaudio’s favourite Award ein.

Die Subwoofer SUB 12 S2 und SUB 200 von Canton in der Frontansicht

Darf es etwas tiefgründiger sein? Auch Subwoofer wie die hier gezeigten SUB 12 S2 und SUB 200 werden rabattiert angeboten

Online Exklusiv – was bedeutet das?

Wie der Name schon verrät, werden die Online-Exklusiv-Lautsprecher ausschließlich direkt über Canton vertrieben. Dadurch ergibt sich generell ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis, das während der vier Aktionstage noch einmal spürbar verbessert wird.

Hier entlang, bitte …

Ein Rabattcode ist übrigens nicht notwendig – alle reduzierten Preise werden direkt im Shop angezeigt. Und zwar ab sofort: https://www.canton.de/produkte/serie/online-exklusiv

Kontakt

Canton Elektronik GmbH + Co. KG
Neugasse 21-23
61276 Weilrod
Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0
E-Mail: info@canton.de
Web: https://www.canton.de/

Billboard
Electrocompaniet