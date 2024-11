Wer A sagt, darf ab heute – sprich vom Freitag, 29.11.24, bis einschließlich Montag, 2.12.24 – nicht nur B, sondern auch C sagen: Canton bietet im Rahmen des Black Weekends ausgesuchte Lautsprecher seiner Online-Exklusiv-Reihe sowie einige weitere Überraschungen mit bis zu 30 % Nachlass an.

Das highfidele ABC

Zur Erinnerung: Die Online-Exklusiv-Lautsprecher von Canton gliedern sich in drei Reihen (A-, B- und C-Reihe) und decken vom schwergewichtigen passiven Standlautsprecher (siehe Test Canton A 45) oder anspruchsvollen klassischen Kompaktmonitor (Canton A45 BS) über aktive Wireless-Modelle bis hin zu Centern, Dolby-Atmos-Lösungen sowie Subs alles ab, was das audiophile oder heimkinoaffine Herz begehrt. Neben den beiden genannten A-Modellen sind etwa auch die von uns ebenfalls getesteten Canton B 100 sowie die mit dem fairaudio’s favourite Award prämierten Canton C 309 mit von der Black-Week-Partie.

Online Exklusiv?

Die Online-Exklusiv-Lautsprecher sind – nomen est omen – ohne Zwischenhändler generell nur direkt über Canton zu beziehen, was per se auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis hindeutet, das sich im Rahmen der vier Aktionstage nun noch einmal steigern lässt.

Hier geht’s zum Black Weekend von Canton:

Es gibt keinen speziellen Rabattcode, die Lautsprecher werden automatisch rabattiert auf der Canton-Website angezeigt: https://www.canton.de/sale/

Kontakt

Canton Elektronik GmbH

Neugasse 21-23

61276 Weilrod

Deutschland

Telefon: +49 0)6083-287-0

E-Mail: info@canton.de

Web: https://www.canton.de/