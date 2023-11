Schnäppchen machen und live antesten – vom umtriebigen headphone.shop-Team erreichen uns gleich zwei Nachrichten:

Gelegenheiten für Kopfhörer-Aficionados

Ab sofort bis einschließlich 24. November bieten die Heidelberger im Rahmen der Black Week eine Auswahl an highendigen Kopfhörern, In-Ear-Monitoren und DAPs zu Schnäppchenkursen. Darunter tummeln sich bereits von fairaudio getestete Kopfhörer wie der Meze Empyrean oder der Meze 99 Classics. Und natürlich sind die bekannten DAPs von Astell & Kern ebenfalls mit am Start. Direkt zu den Black-Week-Angeboten geht es hier entlang: https://headphone.shop/de/black-week-deals_2023/

Entspannt antesten

Am 08.12.2023 zwischen 14:00 und 19:00 Uhr präsentiert headphone.shop dann in den Räumlichkeiten der High End Society in Wuppertal spannende Neuigkeiten à la Meze Empyrean 2, A&K Kann Ultra, Austrian Audio Composer (ehemalige AKG-Mitarbeiter) sowie taufrische IEMs von Campfire Audio, Empire Ears und – noch ganz jung im Programm des headphone.shop – FiR Audio.

„Eine perfekte Gelegenheit, um sich eine große Auswahl der neuesten Produkte in Ruhe anzuhören – wir freuen uns auf Euch!“, so die herzliche Einladung von headphone.shop-Chef Thomas Halbgewachs.

Die genaue Adresse lautet:

HIGH END SOCIETY Service GmbH

Vorm Eichholz 2g

D-42119 Wuppertal

Kontakt

Headphone.shop

Neue Stücker 13

69118 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphone-company.com

Web: https://headphone.shop/