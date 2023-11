Es ist mal wieder soweit – der Black Friday naht. Er wird in diesem Jahr am 24.11. stattfinden, was den Hersteller Beyerdynamic aber nicht davon abhält, bereits eine Woche früher mit einer Rabattaktion zu beginnen, die stattliche Preisvorteile verspricht.

Beyerdynamic-Rabatte: Vorgezogener Black Friday

Es geht bei Beyerdynamic also schon jetzt los – und die Heilbronner dehnen die Rabattperiode bei der Gelegenheit auch noch ein bisschen aus, sie geht nämlich bis zum 3. Dezember 2023.

Bei den Black-Friday-Wochen gibt es zahlreiche Produkte mit einem Rabatt von bis zu 60 Prozent, außerdem schnürt Beyerdynamic attraktive Bundle-Pakete. So erhalten Käufer von Studio-Kopfhörern ein zugehöriges Digitalkabel mit einem Rabatt von 50 Prozent. Die Rabattwochen gelten übrigens nicht nur für die Geräte „von der Stange“, sondern auch einige personalisierbare Manufakturkopfhörer sind mit einem Preisnachnass erhältlich.

Außerdem gibt es im Onlineshop von Beyerdynamic vom 17.11.2023 – 03.12.2023 jeden Tag ein neues Deal-Highlight, es lohnt sich also, täglich vorbeizuschauen. Exklusive Angebote auf bereits stark reduzierte Outlet-Artikel, die ausschließlich im Beyerdynamic Online-Shop zu finden sind, sind ebenfalls Teil der Aktion.

Zu guter Letzt übernimmt Beyerdynamic im Rahmen der Rabattwochen auch die Versandkosten, sofern der Bestellwert 29 Euro überschreitet.

Hier geht’s direkt zur Sonderaktion.

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/