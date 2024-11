Am „Schwarzen Freitag“ purzeln die Kurse – an der Börse wird das nicht gern gesehen, aber wenn es um attraktive Rabatte im Audio-Bereich geht, sieht das schon ganz anders aus.

Natürlich ist der Berliner Direktversender Teufel am Black Friday mit von der Partie und gewährt Preisnachlässe von bis zu 43 Prozent. Wichtig für Zögerliche: Fast beim gesamten Teufel-Sortiment lassen sich Schnäppchen schlagen – und außerdem gibt es die „Teufel-Preisgarantie“: Günstiger als jetzt wird es in der Black-Friday-Week also nicht mehr.

Zusammen sparen – rabattierte Bundles

Auch mit „exklusiven Bundles“ will Teufel die Kundinnen und Kunden überzeugen. Diese reichen von portablen Partyboxen bis hin zu Surround-Sound für das Heimkino – vielleicht ist ja das perfekte Weihnachtsgeschenk dabei:

Bluetooth-Lautsprecher Fender x Teufel ROCKSTER CROSS Duo-Set für 474,99 Euro

Bluetooth-Lautsprecher Fender x Teufel ROCKSTER GO 2 Stereo-Set für 269,99 Euro

Bluetooth-Lautsprecher Fender x Teufel ROCKSTER AIR 2 Stereo-Set für 1.239,99 Euro

1-Heimkino-Set Definion 3 Surround + Denon X3800H „5.1-Set“ für 3.999,99 Euro

Stereo-Aktivlautsprecher mit Plattenspieler ULTIMA 25 AKTIV + DUAL DT 250 USB für 599,99 Euro

An Kopfhörer-Fans, Gamer und Streamer …

… wurde natürlich ebenfalls gedacht und so bieten die Berliner beispielsweise den Noise-Cancelling-Kopfhörer Teufel REAL BLUE NC für nur 129,99 statt 229,99 Euro an. Für Sportbegeisterte ist der Teufel AIRY SPORTS TWS eine gute Wahl, den kabellosen Sport-In-Ear-Kopfhörer gibt es jetzt mit 33 Prozent Preisnachlass.

Gamer mit hohen Klangansprüchen können gleichfalls profitieren: Auf das neue Teufel CAGE PRO Gaming Headset l gibt es zehn Prozent Rabatt. Und Streaming-Fans sollen mit einem Preisnachlass von 36 Prozent vom MOTIV HOME, Teufels portablem Premium-All-in-One-Streamingsystem, überzeugt werden.

Na dann – viel Spaß beim Shoppen! Alle Angebote von Teufel finden Sie hier: https://teufel.de/black-friday

