bFly Little Fwend für Rega- & Technics-Plattenspieler

Rund acht Jahre ist es her, dass bFly-Audio die erste Fassung seines „Little Fwend“ vorstellte – ein Tonarmlift, der den Tonarm automatisch anhebt, sobald die Nadel in der Auslaufrille ankommt. Der bFly Little Fwend ist eine für die meisten Plattenspieler passende Universallösung, die in zwei Ausführungen für unterschiedliche Tonarmhöhen angeboten wird. Jetzt gibt es Familienzuwachs – für Plattenspieler von Rega und Technics.

bFly-Audio Little Fwend: So funktioniert’s

Es sind oft die besonders exklusiven Plattenspieler, welche ohne Schnickschnack wie automatische Endabschaltung oder Tonarmrückführung daherkommen. Und das aus gutem Grund, denn solcherlei Komfortfunktionen sind mechanisch aufwändig, dienen nicht der Soundqualität und können gegebenenfalls auch Schwierigkeiten mit sich bringen.

Der Little Fwend von bFly-audio ist ein autarkes Zubehör, das hier möglichst wenig stören soll. Er wird so aufgestellt, dass der waagerechte Hebel berührungsfrei unterhalb des Tonarms liegt – und dass der wie ein Ärmchen hochstehende Sensor beim Endanschlag des Tonarms berührt wird. Sobald der Sensor berührt wird, steigt der mit Neoprengummi beschichtete Hebel sanft und langsam an und nimmt den Tonarm dabei vorsichtig mit.

bFly Little Fwend für Rega- und Technics-Plattenspieler

Nun gibt es den bFly Little Fwend auch passend für die Rega-Plattenspieler P8, P10 und Naia. Wer bereits aus der ersten Serie den Little Fwend Low vorrätig hat, der kann eine spezielle Halterung als Upgrade ordern, um diesen für die Rega-Dreher passend zu machen. Außerdem bietet bFly-Audio eine Sonderedition „Disco“ für sämtliche Plattenspieler der 1200-Serie von Technics an.

Preise:

bFly-Audio Little Fwend Low Rega komplett: 239 Euro

bFly-Audio Little Fwend Low Upgrade: 74 Euro

bFly-Audio Little Fwend Disco: 199 Euro

Kontakt

bFly-Audio

St.-Martin-Weg 1

86986 Schwabbruck



Telefon: +49(0)8868-1818755

E-Mail: info@bfly-audio.de

Web: https://www.bfly-audio.de/