Noch mehr Ruhe: bFly-Audio TALIS Elite und b.DISC Elite

Bei bFly-Audio gibt man sich nicht mit einmal vollzogenen Entwicklungen zufrieden, sondern verbessert und überarbeitet kontinuierlich – und das betrifft auch die Entkopplungslösungen TALIS und b.DISC, die nun in einer sogenannten „Elite-Variante“ vorgestellt werden.

Das Thema: Unerwünschte Schwingungen minimieren

Die TALIS-Entkopplungsfüße von bFly-Audio und die b.DISC-Unterlegscheiben mit integrierter Dämpfung haben sich bereits am Markt als erfolgreiches und wirkungsvolles Audio-Zubehör erwiesen – ihr primäres Einsatzfeld befindet sich unter Lautsprechern, Subwoofern und HiFi-Racks. Auch wir hatten schon vor geraumer Zeit die b.DISC-Produkte getestet und für gut befunden (Link zum Test). Ja, tatsächlich befinden sie sich bis zum heutigen Tag unter dem HiFi-Rack des Testers.

Elitäre Schicht

Doch wie dem auch sei, es gibt Neuigkeiten: Die frisch aufgelegte Elite-Serie unterscheidet sich von vorherigen Inkarnationen vor allem durch den Aufbau der Dämpfungsschichten. Die Anzahl der Absorberelemente wurde deutlich erhöht, ergänzt durch eine zusätzliche Sorbothane-Schicht. Dieses Material ist bekannt für seine viskoelastischen Eigenschaften und wird gezielt eingesetzt, um mechanische Energie in Wärme umzuwandeln.

Neu ist zudem das Prinzip der getrennten Schichten: Die Sorbothane-Elemente der TALIS-Elite- und b.DISC-Elite-Absorber arbeiten nicht mehr als eine Einheit, sondern wirken in zwei voneinander entkoppelten Ebenen. Laut bFly-Audio sollen dadurch unterschiedliche Frequenzbereiche gezielter bedämpft werden.

POM, Gel und O

Auch konstruktiv bzw. was das „Gehäuse“ betrifft hat bFly-Audio nachgelegt. Eine vergrößerte Unterschale aus POM (Polyoxymethylen) ersetzt frühere Bauteile und sorgt für mehr Stabilität. Ergänzend kommt ein integriertes Gel-Pad zum Einsatz, das zusätzliche Dämpfung bietet. Für die Kontrolle horizontaler Bewegungen werden präzise gefertigte Elemente und spezielle O-Ringe verwendet, die die Seitenstabilität erhöhen sollen.

Vier Varianten in zwei Farben

Erhältlich sind die neuen bFly-Audio-Modelle in vier Belastbarkeitsstufen (S, M, L, XL) mit Tragfähigkeiten von 28 bis 400 Kilogramm pro Set. Farblich stehen Varianten in Schwarz sowie Schwarz/Silber zur Auswahl.

Preislich beginnen die bFly-Audio-TALIS-Elite-4er-Sets bei 329 Euro, während die bFly-Audio-b.DISC-Elite-Elemente je nach Belastbarkeit ab 59 Euro pro Stück erhältlich sind.