Der Hersteller bFly-Audio hat sich auf die Fahnen geschrieben, ungewünschte Vibrationen im HiFi-Bereich zu bekämpfen – unter anderem durch entsprechende Absorber und Gerätebasen. Man ist damit durchaus erfolgreich, wie Sie in unseren Rezensionen nachlesen können.

Mit der Satellite-Serie kümmert sich bFly-Audio nun um ein weiteres klangrelevantes Thema: Viele HiFi-Geräte werden immer leichter, wodurch sie häufig anfälliger für Raumschall werden. Die Satellite-Q-Komponenten sollen die Vibrationen des Gehäuses minimieren. Ein zusätzlicher positiver Nebeneffekt: Verwendet man bFly-Audio-Gerätefüße, so kann die Gewichtserhöhung durch den Satellite-Q dafür sorgen, dass die Absorberfüße effektiver arbeiten, da ein zu geringes Gewicht deren Wirkungsgrad reduziere.

Da in der Mitte des Gehäusedeckels naturgemäß die Schwingungsamplituden am höchsten seien, konzentriert ein Satellite-Q das Gesamtgewicht auf das Zentrum des Deckels – mittels eines erhöhten Absorbers, der sich mittig unter dem Satellite-Q befindet. Der Absorber besteht in der Basic-Version aus dem bewährten Kork-Kautschuk-Mix, den man auch von anderen bFly-Audio-Produkten kennt. Es gibt jedoch auch eine Plus-Version mit einem Gel-Pad, das die tiefen Frequenzen noch besser filtern soll.

Die Satellite Q gibt es in den Größen M (150 x 93 x 20 mm; 0,7 kg) und L (200 x 124 x 20 mm; 1,3 kg) sowie den Farben Aluminium oder Schwarz.

Preise:

bFly-Audio Satellite-Q M Basic: 159 Euro

bFly-Audio Satellite-Q M Plus: 199 Euro

bFly-Audio Satellite-Q L Basic: 259 Euro

bFly-Audio Satellite-Q L Plus: 299 Euro

Kontakt

bFly-Audio

Theodor-Sachs-Straße 60

86199 Augsburg



Telefon: +49(0)821-9987797

E-Mail: info@bfly-audio.de

Web: https://www.bfly-audio.de/