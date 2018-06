Mit der neuen FlatLine-Serie, erfahren wir von bFly-Audio, werde die bewährte Absorbertechnik des Augsburger Unternehmens nun in einer flacheren Bauform angeboten: Die FlatLine-Basen mit ihrer Höhe von 22 mm (Basic-Version) bzw. 30 mm (Plus-Version) eigneten sich damit auch für enge Platzverhältnisse, wie zum Beispiel in Schrankwänden und Racks oder auf Lowboards. Doch auch unter Lautsprechern platziert, sollen sie segensreich wirken, ist der aktuellen Pressemitteilung zu entnehmen.

Der Kern der FlatLine besteht aus dem speziellen Holz „3LPW“, welches eine zunehmende Verdichtung von innen nach außen aufweist. Die drei unterschiedlichen Schichten bestehen aus feinen Spänen auf der Oberseite, gröberen Spänen in der Mitte und wieder feinen Spänen unten. Durch die unterschiedliche Dichteverteilung resultiere im Zusammenspiel mit der harten Kunststoffoberfläche der Basen ein sehr gutes Dämpfungsverhalten, so bFly-Audio.

Die klanglich maßgebende Absorber-Technik stecke jedoch in den Füßen der Basen. Diese gibt es in einer Basic– und in einer Plus-Version: Die Plus-Version besitzt einen 2-schichtigen Aufbau aus einer weichen Polymer-Gel-Schicht sowie einem Ring aus Kork-Kautschuk-Granulat. Beide Schichten sind in einer flachen Aluminiumschale untergebracht. Die Plus-Version verfüge dabei durch den Einsatz des Polymer-Gels über einen höheren Wirkungsgrad bei der Absorption „klanglich besonders schädlicher tiefer Frequenzen“, so die Augsburger. Bei der günstigeren Basic-Version der FlatLine-Basen besteht der Fuß aus einem Ring Kork-Kautschuk-Granulat.

Größen (BxT):

S: 25×30 cm

S/M: 25×35 cm

M: 44×35 cm

L: 50×40 cm

XL: 56×46 cm

Preise:

bFly-Audio FlatLine Basic ab 69 Euro

bFly-Audio FlatLine Plus ab 139 Euro

Kontakt

bFly-Audio

Theodor-Sachs-Straße 60

86199 Augsburg



Telefon: +49(0)821-9987797

E-Mail: info@bfly-audio.de

Web: https://www.bfly-audio.de/