bFly-Audio bPower CryoFly: Netzkabel mit Cryo-Behandlung

Eiskalt weiterentwickelt: Manchmal liegt der Fortschritt nicht im radikal Neuen, sondern im präzisen Weiterdenken des Bewährten. bFly-Audio überträgt mit dem bPower CryoFly ein in der Industrie etabliertes Verfahren in den audiophilen Kontext und will damit klanglichen Feinschliff ermöglichen.

Der Sound, der aus der Kälte kam: bFly-Audio CryoFly

Mit dem bPower CryoFly stellt bFly-Audio eine neue Version seines bPower-Netzkabels vor. Im Zentrum steht eine kryogene Kältebehandlung, die gezielt für audiophile Anwendungen adaptiert wurde. Ziel der Maßnahme sei es, die elektrischen Eigenschaften der Leiter – und damit letztlich das Klangbild – zu optimieren, so Reinhold Schäffer von bFly-Audio.

Cryo was …?

Die kryogene Behandlung ist in verschiedenen Industriezweigen seit langem etabliert. Durch extreme Abkühlung werden metallische Strukturen auf molekularer Ebene neu geordnet, was zu höherer Homogenität, verbesserter Leitfähigkeit und erhöhter Stabilität führen soll.

bFly-Audio hat dieses Verfahren nach eigenen Angaben in umfangreichen Versuchsreihen auf Signal- und Netzkabel angewendet und dabei unterschiedliche Parameter untersucht. Ausschlaggebend sei, so ist man bei bFly-Audio überzeugt, die eigens entwickelte „Intervall-Methode“, die den physikalischen Effekt gezielt fürs klangliche Tuning nutzbar mache.

Mehr Details, stabilere Bühne

Klanglich zielt das bFly-Audio bPower CryoFly auf mehr Durchzeichnung und Dynamik – eine gesteigerte Detailauflösung, ein erweiterter Dynamikumfang sowie eine räumlich stabilere, tiefer gestaffelte Klangbühne sollen sich ergeben. Die kryogene Behandlung versteht sich dabei nicht als isolierte Maßnahme, sondern als Ergänzung der bekannten bPower-Konstruktion.

Neues Label

Mit „CryoFly“ führt bFly-Audio zugleich ein neues Qualitätslabel ein, das künftig alle Produkte kennzeichnen soll, die diesem Verfahren unterzogen wurden. Den Auftakt bildet das genannte Netzkabel, dessen Aufbau weiterhin auf hochwertige Materialien, massive Steckergehäuse, präzise Kontaktflächen und die markentypische Abschirmarchitektur setzt.

Preise und Verfügbarkeit

Das Netzkabel bFly-Audio bPower CryoFly ist ab sofort erhältlich, auf Wunsch auch in der noch hochwertigeren Ausführung mit Furutech-FI-E11-Gold-Steckern, siehe Bild oben. Folgende Standardlängen werden angeboten, jeder weitere Meter wird mit 140 Euro berechnet:

bFly-Audio bPower CryoFly

1,0 Meter: 439 Euro (Standard) / 599 Euro (Furutech FI-E11)

1,5 Meter: 509 Euro (Standard) / 669 Euro (Furutech FI-E11)

2,0 Meter: 579 Euro (Standard) / 739 Euro (Furutech FI-E11)

Kontakt

bFly-Audio

St.-Martin-Weg 1

86986 Schwabbruck



Telefon: +49(0)8868-1818755

E-Mail: info@bfly-audio.de

Web: https://www.bfly-audio.de/