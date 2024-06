Es gibt eine Premiere beim Hersteller Beyerdynamic: Erstmals stellt das Unternehmen einen Open-Ear-Kopfhörer vor. Der Verio 200 soll sich durch einen offenen Klang und einen exzellenten Tragekomfort im mobilen Einsatz auszeichnen, heißt es bei Beyerdynamic.

Beyerdynamic Verio 200 – Komfortabel und mit Kontakt zur Außenwelt

Der Beyerdynamic Verio 200 ist ein True-Wireless-Kopfhörer, der nach dem Open-Ear-Prinzip arbeitet. Er ist ausgestattet mit dynamischen Treibern und unterstützt die Bluetooth-Codecs aptX Adaptive ebenso wie AAC. Durch die nicht ohrabdichtende Bauweise ist es bei Open-Ear-Hörern möglich, auch während des Musikgenusses den akustischen Kontakt zur Außenwelt zu halten. Die Ohrhörer bringen es auf ein sehr niedriges Gewicht von lediglich 10,8 Gramm pro Kanal. Durch Bügel aus anschmiegsamem Silikon und die Verwendung von Memory-Draht soll der Verio 200 sicher sitzen, ohne dabei mechanischen Druck auf Haut und Gehörgang auszuüben.

Sauber und lange hören …

Pro Ohrhörer sind zwei hochwertige Mikrofone verbaut, Umgebungsgeräusche sollen in Verbindung mit smarter Elektronik wirksam herausgefiltert und die eigene Stimme sauber übertragen werden, was die Beyerdynamic-Open-Ears auch für längere Telefongespräche prädestiniere, so die Heilbronner. Die Akkulaufzeit beträgt typischerweise acht Stunden, durch das mitgelieferte Ladecase sind weitere 27 Stunden Spielzeit möglich. Per Quickcharge lässt sich im Rahmen einer zehnminütigen Aufladung eine Stunde Spielzeit herausholen.

Die Bedienung des Beyerdynamic Verio 200 erfolgt entweder über Touchsensoren direkt am Ohrhörer – oder per App, die unter anderem einen 5-Band-EQ bereithält. Sportler wird es freuen, dass der Verio 200 IP54-zertifiziert, mithin also schweiß- und spritzwasserfest ist.

Verfügbarkeit & Preis

Erhältlich ist der neue Open-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic Verio 200 ab sofort für 199 Euro in den Farbvarianten Schwarz, Creme und „Sport“ – ein auffälliges Orange.

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/