Der 29. November 2024 ist unter Schnäppchenjägern auch als Black Friday bekannt. Der deutsche Hersteller Beyerdynamic macht aus dem Black Friday gut gelaunt eine Black Week: Bereits seit gestern gibt es zahlreiche Beyerdynamic-Produkte mit satten Rabatten – bis zu 60 Prozent auf den Normalpreis werden gewährt.

Beyerdynamic Black Week: So funktioniert’s

Die Black Week bei Beyerdynamic kommt geradezu mit einem Rabattfeuerwerk daher, denn nicht nur fast alle Produkte des Herstellers sind rabattiert, Beyerdynamic schnürt auch Bundle-Pakete und legt bei manchen Bestellungen noch ein Goodie obendrauf.

Sämtliche Black-Week-Aktivitäten finden im Onlineshop von Beyerdynamic statt – er ist also die zentrale Anlaufstelle. Dort sind die Normal- und Aktionspreise aufgelistet, sodass nach Herzenslust eingekauft werden kann.

Damit nicht genug: Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es noch den Bluetooth-Lautsprecher Space Speakerphone (im Bild oben) in der Farbvariante „aquamarine“ im Wert von 199 Euro kostenlos dazu. Wer hingegen den Studioklassiker DT 770 Pro oder DT 990 Pro ordert, erhält im Aktionszeitraum passende Cases oder Ohrpolster zum halben Preis. Und wer den DT 1770 Pro MkI während der Black Week Deals bestellt, der bekommt dazu ein Lightning-Kabel geschenkt.

Es lohnt sich übrigens, täglich vorbeizuschauen, denn bis zum 01.12.2024 warten im Onlineshop von Beyerdynamic täglich neue Deals. Last, but not least: Bei Bestellwerten von mehr als 29 Euro gehen auch die Versandkosten auf die Kappe von Beyerdynamic.

Die Aktion läuft vom 21.11.2024 bis zum 01.12.2024. Na dann – frohes Shoppen!

