Beyerdynamic DT 275 PRO: On-Ear-Kopfhörer mit hoher passiver Schallisolation

Beyerdynamic hat ein Herz für Toningenieure, Content-Creators, Kamerateams und DJs, die am Set, FOH-Platz oder auch am mobilen Schnittplatz verlässlichen Sound brauchen – was sicherlich auch Genusshörern gut tun dürfte. Der neue DT 275 PRO ist ein On-Ear-Kopfhörer, der maximale Dämpfung von Umgebungsgeräuschen mit robuster Langlebigkeit und praxistauglichem Tragekomfort vereinen soll.

Hohe Geräuschdämpfung

Der Beyerdynamic DT 275 PRO wurde gezielt für akustisch herausfordernde, laute Umgebungen konzipiert. Seine starke passive Schallisolation schirmt störenden Umgebungslärm effektiv ab, um auch unter schwierigen Bedingungen fokussiertes Arbeiten zu ermöglichen. Trotz der geschlossenen, isolierenden On-Ear-Bauweise bringt der Kopfhörer weniger als 200 Gramm auf die Waage und eignet sich damit wohl auch für lange Produktions-Sessions.

Flexible Kabelführung

Ein durchdachtes Detail für den harten Praxisalltag ist der beidseitig nutzbare Kabelanschluss: Das Klinkenkabel lässt sich wahlweise an der linken oder rechten Hörerschale einstecken und verriegeln. Damit passt sich die Führung flexibel dem jeweiligen Workflow an und verhindert störenden Kabelsalat im Arbeitsbereich. Für den platzsparenden Transport im Equipment-Koffer lassen sich die Ohrmuscheln zudem flach eindrehen.

Servicefreundlich für den rauen Tour-Alltag

Das Gehäuse des DT 275 PRO besteht aus widerstandsfähigen Materialien, die auch rauen Set-Bedingungen standhalten sollen. Für den nötigen Tragekomfort sorgen weiche Kunstleder-Ohrpolster sowie ein flexibles Kopfbandpolster. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit und Hygiene im Team-Einsatz lassen sich sämtliche Polsterkomponenten bei Bedarf unkompliziert austauschen und als Ersatzteile nachbestellen.

Verfügbarkeit und Preis

Der On-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT 275 PRO ist ab sofort erhältlich – für 119 Euro.