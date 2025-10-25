Studio-Klangqualität zum (gerade noch) zweistelligen Preis – das hat man sich offenbar in Heilbronn auf die Fahnen geschrieben: Beyerdynamic stellt mit dem DT 270 PRO einen kabelgebundenen, geschlossenen Over-Ear-Kopfhörer vor, der erschwinglich ist und beim Musikmachen, Podcasten und Musikgenuss mit solider Klangqualität überzeugen will, egal, ob zu Hause oder unterwegs.

Beyerdynamic DT 270 PRO: Konzeptionelle Details

Obwohl (knapp) unterhalb der 100-Euro-Marke angesiedelt, bringt der DT 270 PRO einige Merkmale mit, die sonst eher in höheren Preisregionen zu finden sind. Dazu gehören austauschbare Velours-Ohrpolster, ein gepolsterter Kopfbügel mit innerer Federstahlkonstruktion sowie ein robustes, kompaktes Gehäusedesign. Das Gewicht des neuen Beyerdynamic-Hörers liegt bei schlanken 194 Gramm.

Der Kopfhörer ist mit einer Impedanz von 45 Ohm vielseitig einsetzbar, auch in Kombination mit mobilen Geräten. Zum Lieferumfang gehört ein USB-C-auf-3,5-mm-Adapter, ein beidseitig anschließbares Kabel sowie ein Transportbeutel. In Kombination mit dem geschlossenen Aufbau soll sich das Modell sowohl für unterwegs als auch für längere Sessions im Heimstudio eignen, so die Heilbronner.

Preis und Verfügbarkeit

Der Over-Ear-Kopfhörer Beyerdynamic DT 270 PRO ist ab sofort für 99 Euro erhältlich. Zubehör und Ersatzteile wie Ohrpolster lassen sich separat nachbestellen.

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/