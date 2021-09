Mit der zweiten Generation des Blue-Byrd-Kopfhörers will Beyerdynamic viele Alltagsanforderungen, die an solch einen In-Ear gestellt werden, unter einen Hut bringen und so „fließende Übergänge zwischen Musikhören, Telefonaten, Arbeit, Lernen oder Sport“ ermöglichen.

Beyerdynamic Blue Byrd 2. Gen – Features & Technik

Der neue Beyerdynamic Blue Byrd ist ein Bluetooth-In-Ear mit Neckband. Für eine qualitativ hochwertige Übertragung des Signals setzt er auf die Audio-Codecs AAC und aptX Adaptive – zudem ist er Multipoint-fähig, kann also Verbindungen mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig aufnehmen.

Dank der cVc-Technologie sei die Sprachverständlichkeit beim Telefonieren besonders gut, und da der blaue Vogel zudem über die sogenannte Sidetone-Funktion verfügt, welche das eigene Sprachsignal über die Hörer ausgibt, sollen Gesprächssituationen besonders natürlich wirken.

Eine IPX4-Zertifizierung schützt den Beyerdynamic Blue Byrd vor Regen und Feuchtigkeit, was sich insbesondere beim Sport auszahle, so der Heilbronner Hersteller. Mit einer 3-Tasten-Fernbedienung lassen sich dabei Medienwiedergabe und Anrufe ganz einfach und flexibel steuern.

Die Ohrhörer bauen besonders flach, was laut Beyerdynamic hohen Tragekomfort selbst im Liegen garantiere. Im Lieferumfang enthalten sind fünf Silikon-Ohrpassstücke unterschiedlicher Größe, ein Hardcase zur Aufbewahrung sowie ein USB-Kabel.

Apropos: Eine vollständige Ladung via USB dauert 100 Minuten und soll für einen 14-stündigen Einsatz reichen – ein kurzer „Ladesnack“ von zehn Minuten mache bereits zwei Stunden Spielzeit möglich. Verantwortlich für die lange Akkulaufzeit sei unter anderem die Neckband-Konstruktion, da hier etwas größere Batterien verbaut werden können.

Der Beyerdynamic Blue Byrd versteht sich nicht nur mit Google Assistant und Apple Siri, als Amazon-zertifiziertes Produkt kann er darüber hinaus problemlos auf Alexa zugreifen. Und natürlich ist die von Beyerdynamic-Kopfhörern bekannte MOSAYC-Technik mit an Bord, die die Musikwiedergabe auf ein anderes Level heben könne, so der Hersteller: Über die MIY-App lässt sich der Klang des Blue Byrds mittels eines zweiminütigen Hörtests personalisieren, spricht auf das eigene Gehör anpassen. Zudem kann der In-Ear-Kopfhörer über diese App stets auf dem aktuellen technischen Stand gehalten werden.

Der Beyerdynamic Blue Byrd (2. Generation) ist ab sofort zum Preis von 129 Euro im Beyerdynamic-Online-Shop (Link siehe unten) sowie auf Amazon Deutschland verfügbar. Ab dem 28.10.2021 ist der neue In-Ear-Kopfhörer zudem im Fachhandel erhältlich.

Kontakt

beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/