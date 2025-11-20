Der letzte Freitag im November – heuer der 28.11. – ist unter Schnäppchenjägern als „Black Friday“ bekannt. Der deutsche Hersteller Beyerdynamic macht aus dem Black Friday gut gelaunt eine verlängerte „Black Week“ und verlegt das Vergnügen nach vorne: Schon ab heute gibt es zahlreiche Beyerdynamic-Produkte mit satten Rabatten: Bis zu 60 Prozent auf den Normalpreis werden gewährt.

Beyerdynamic Black Week 2025

Die Black Week bei Beyerdynamic kommt geradezu mit einem Rabattfeuerwerk daher, denn nicht nur fast alle Produkte des Herstellers sind rabattiert, Beyerdynamic schnürt auch Bundle-Pakete und legt bei manchen Bestellungen noch ein Goodie obendrauf.

Sämtliche Black-Week-Aktivitäten finden im Onlineshop von Beyerdynamic statt – er ist also die zentrale Anlaufstelle. Dort sind die Normal- und Aktionspreise aufgelistet, sodass nach Herzenslust eingekauft werden kann.

Noch was obendrauf?

Damit nicht genug: Ab einem Einkaufswert von 299 Euro gibt es noch das Bluetooth-Space-Speakerphone (im Bild unten) in der Farbvariante „Nordic Grey“ im Wert von 199 Euro kostenlos dazu.

Wer hingegen den Studioklassiker Beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro ordert, erhält im Aktionszeitraum passende Cases oder Ohrpolster zum halben Preis. Spannend für Gamer ist, dass sie für die Gaming-Headsets Beyerdynamic MMX 300 PRO und MMX 330 PRO im Aktionszeitraum eine kostenlose Personalisierung draufgelegt bekommen.

Täglich neue Deals

Es lohnt sich übrigens, täglich vorbeizuschauen, denn bis zum 30.11.2025 warten im Onlineshop von Beyerdynamic täglich neue Deals. Last but not least: Bei einem Bestellwert von mehr als 29 Euro gehen auch die Versandkosten auf die Kappe von Beyerdynamic.

Die Aktion läuft vom 20.11.2025 bis zum 30.11.2025. Na dann – frohes Shoppen!

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/