Anlässlich der soeben angelaufenen IFA in Berlin erweitert Beyerdynamic sein Portfolio um drei neue Kopfhörer. Sie sollen insbesondere die drei Disziplinen mobile Nutzung, sportliche Aktivität und „designorientierter Alltag“ repräsentieren.

Beyerdynamic Aventho 200: mobiler Over-Ear

Der Aventho 200 ist ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer, der für den Einsatz unterwegs sowie im Homeoffice konzipiert wurde. Er verfügt über einen 45-mm-Dynamiktreiber, aktive Geräuschunterdrückung (ANC), einen Transparenzmodus und Multipoint-Bluetooth 5.4.

Der Beyerdynamic Aventho 200 unterstützt Google Fast Pair und nutzt die Qualcomm-cVc-Technologie für eine verbesserte Sprachübertragung in geräuschintensiven Umgebungen. Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt, das Kopfband mit Memory-Foam ausgestattet. Ohrpolster und Akku sind austauschbar. Letzterer lässt sich durch einfaches Öffnen des Batteriefachs wechseln. Die Akkulaufzeit gibt Beyerdynamic mit bis zu 63 Stunden (ohne ANC) an.

Beyerdynamic Amiron 200: sportlich, sportlich

Der Beyerdynamic Amiron 200 wurde speziell für sportlich aktive Nutzer entwickelt. Der True-Wireless-Ohrhörer mit offenem Aufbau soll die gleichzeitige Wahrnehmung von Musik und Umgebungsgeräuschen sicherstellen. Ein ergonomisches Ohrbügel-Design sorge für sicheren Sitz auch bei längeren Trainigseinheiten, vespricht Beyerdynamic.

Zwei Mikrofone mit ENC-Technologie unterstützen die Sprachqualität bei Anrufen. Der Ohrhörer ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und bietet bis zu 36 Stunden Akkulaufzeit. Eine Schnellladefunktion liefert Energie für bis zu 90 Minuten Musikwiedergabe innerhalb von fünf Minuten Ladezeit.

Beyerdynamic Amiron Zero: leicht und locker

Der Dritte im Bunde, der neue Amiron Zero, ist ein True-Wireless-Ohrhörer mit offenem Clip-Design. Er ist mit erstaunlichen sechs Gramm pro Hörer besonders leicht und legt sich C-förmig um die Ohrmuschel, um Druckpunkte zu vermeiden. Die offene Konstruktion ermöglicht gleichzeitig die Wahrnehmung der Umgebung und eine präzise Audiowiedergabe.

Per Touch-Steuerung können grundlegende Funktionen direkt am Gerät bedient werden. Die Anpassung des Klangprofils erfolgt über die Beyerdynamic-App. Der Amiron Zero verfügt ebenfalls über Schutzklasse IP54 und wird mit einem Ladecase geliefert, das eine Gesamtlaufzeit von bis zu 20 Stunden sicherstellen soll.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Alle Modelle sind ab sofort erhältlich: Der Aventho 200 in Schwarz und Nordic Grey für 249 Euro, der Amiron 200 und der Amiron Zero in Schwarz, Weiß und im sportlichen Zweifarben-Look – wobei der Amiron 200 für 179 Euro den Besitzer wechselt und der Amiron Zero für 149 Euro.

Kontakt

Beyerdynamic GmbH & Co. KG

Theresienstraße 8

74072 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-617-0

E-Mail: info@beyerdynamic.de

Web: https://www.beyerdynamic.de/