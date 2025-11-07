Der traditionelle Singles‘ Day am 11. November ist auch für die HiFi-Branche ein willkommener Anlass, mit Rabattaktionen zu punkten – und wie wir aktuell aus Heilbronn hören, nimmt auch Beyerdynamic wieder am Aktionstag teil. Wobei man da großzügig ist und nicht so ganz genau hinschaut: „Verpartnerte“ profitieren natürlich ebenfalls von Rabatten – und das ist noch nicht alles.

Beyerdynamic Singles Day: Rabatte und Konditionen

Beyerdynamic erweitert nämlich den Singles‘ Day genau genommen auf ein extralanges Wochenende: Vom 7. bis 11. November 2025 gibt es 11 Prozent Rabatt auf so gut wie alle Produkte des Herstellers. Das betrifft nicht nur das Kopfhörer-Sortiment mit Gaming-Headsets, HiFi- und Studio-Kopfhörern, sondern auch Mikrofone oder Bluetooth-Lautsprecher.

Doppelter Rabatt

Übrigens: Selbst Produkte, deren Preise vorab bereits gesenkt wurden, sind Teil der 11-Prozent-Aktion. Es gibt also auch auf Outlet- und B-Ware sowie auf reduzierte Ware Rabatt. Ausgenommen von der Aktion sind lediglich die ganz neuen Produkte MMX 150 wireless, DJ 300 PRO X (CLUB), DT 270 PRO, AMIRON ZERO sowie AMIRON 200.

So funktioniert es:

Einfach vom 7.-11. November im Onlineshop (hier klicken) von Beyerdynamic nach Herzenslust shoppen – und dann beim Bezahlvorgang den Rabattcode SINGLE11 eingeben. Ach ja, noch etwas: Der frühe Vogel fängt den Wurm, die Stückzahlen vieler Beyerdynamic-Produkte sind nämlich limitiert.

