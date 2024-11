Der sogenannte Singles‘ Day am 11. November ist auch für die HiFi-Branche ein willkommener Anlass, mit Rabattaktionen zu punkten. Wie wir einer aktuellen Presseinformation entnehmen, nimmt auch Beyerdynamic wieder am Aktionstag teil. Wobei man da nicht so ganz genau hinschaut: „Verpartnerte“ profitieren ebenfalls von Rabatten …

Beyerdynamic Singles Day: Rabatte und Konditionen

Beyerdynamic macht aus dem Singles Day eigentlich ein verlängertes Wochenende: Vom 8. bis 11. November 2024 gibt es laut Pressemitteilung 11 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte des Herstellers. Das betrifft nicht nur das Kopfhörer-Sortiment mit Gaming-Headsets, HiFi- und Studio-Kopfhörern, sondern auch Mikrofone oder Bluetooth-Lautsprecher.

Übrigens: Selbst Produkte, deren Preise vorab bereits gesenkt wurden, sind Teil der 11-Prozent-Aktion. Es gibt also auch auf Outlet- und B-Ware sowie reduzierte Ware Rabatt. Ausgenommen von der Aktion sind lediglich die neuen Kopfhörer Aventho 300 und Amiron 300.

Und so funktioniert es: Einfach vom 8.-11. November im Onlineshop (Link) von Beyerdynamic nach Herzenslust shoppen – und dann beim Bezahlvorgang den Rabattcode SINGLE11 eingeben. Beyerdynamic betont: Der frühe Vogel fängt den Wurm, die Stückzahlen vieler Produkte sind nämlich limitiert.

