Über die beiden kleineren Lautsprecher der baden-württembergischen Manufaktur Betonart Audio – Syno und Alpunto – hatten wir in unseren News schon berichtet. Da ist es an der Zeit, nun auch die zwei größeren Modelle vorzustellen:

Was das Flaggschiff Diverso (im Bild rechts) vom zweitgrößten Standmodell Diversa (links) unterscheidet, ist die doppelte Bassbestückung. Beim Betonart-Audio-Topmodell stehen pro Kanal acht Woofer bereit – vier von ihnen strahlen nach vorne ab und betreuen den Kickbass (70 – 300 Hz), für den Tiefbass kommen dagegen die rückseitig verbauten Chassis mit extrasteifer Aluminiummembran zum Einsatz. Der Diversa fehlt das obere Bassdepartment, bei ihr gibt‘s also ‚nur‘ vier Treiber pro Seite. Gemein ist beiden Modellen, dass der Tieftonbereich aktiv angesteuert wird – dies geschieht über die externe Verstärkereinheit Mago, die auch den DSP-Signalprozessor beinhaltet. Auf Wunsch können beide Lautsprecher auch in einer vollaktiven Version erworben werden.

Die Mittel/Hochton-Einheit der Diversa bzw. Diverso ist in D’Appolito-Anordnung ausgeführt, zwei Mitteltöner mit Papiermembran nehmen das AMT-Hochtonchassis ‚in die Zange‘. Hierdurch soll eine „fokussierte, holografisch-räumliche Abbildung“ gewährleistet werden. Durch den recht hohen Wirkungsgrad dieser in den Standardversionen passiven Einheit (93 dB/W/m) sei gewährleistet, dass auch leistungsschwächere Class-A-Verstärker respektive Röhrenamps verwendet werden können; die Schwerstarbeit im tonalen Kellergeschoss wird ja von den Aktivmodulen übernommen.

Weitere Rahmendaten zu diesen ungewöhnlichen Lautsprechern: Die kleinere Betonart Audio Diversa misst 130 cm in der Höhe und kommt auf 100 kg/Stück – bei der Diverso lauten die Werte 184 cm und 135 kg/Stück. Das extrem anmutende Gewicht kommt natürlich nicht von ungefähr: Die Gehäuse der Lautsprecher werden komplett aus „High-Performance-Gussbeton“ gegossen. Dies ist auch ein wesentlicher Grund, warum die unten angegebenen Paarpreise sich inklusive Anlieferung, Aufstellung und Einmessung verstehen.

Preise Betonart Audio:

Lautsprecher Diversa ab 9.480 Euro

Lautsprecher Diverso ab 13.280 Euro

DSP/Verstärkermodul Mago (4 x 500 Watt): 2.850 Euro

Kontakt

BETONart-audio

Steige 10

69181 Leimen



Telefon: +49(0)6224 - 994741

E-Mail: kontakt@betonart-audio.de

Web: www.betonart-audio.de