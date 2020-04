Beim schwäbischen Hersteller Nubert wird in der Geschäftsleitung ein Staffelstab übergeben: Der bisher amtierende Geschäftsleiter und PR-Chef Roland Spiegler (rechts im Bild) verabschiedet sich in den verdienten Ruhestand, bleibt dem Unternehmen aber weiter als Berater verbunden.

Neu an Bord ist der Wirtschaftsingenieur Bernd Jung (links im Bild). Er stößt damit zur bewährten Führungsmannschaft, bestehend aus Martin Leis und Firmengründer Günther Nubert. Jung ist 51 Jahre alt und hat sich laut Nubert seine Sporen in der Professional-Audio-Branche verdient. Als Musik- und HiFi-Begeisterter habe Jung bereits früh Nubert-Produkte kennengelernt und sei für die anstehenden Herausforderungen bestens gewappnet, so die Pressemitteilung.

„Gerne hätte ich das Ruder in weniger stürmischen Zeiten aus der Hand gegeben“, sagt der scheidende Roland Spiegler. „Ich bin mir aber sicher, dass Herr Jung und die ‚Nubis‘ auch die aktuellen Herausforderungen meistern werden – wie alle zuvor.“ Bernd Jung: „Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und Belegschaft. Hier in Schwäbisch Gmünd arbeitet ein kompetentes Team hingebungsvoll an der Perfektionierung der Tonwiedergabe – ein erstrebenswertes Ziel, dem ich mich gerne ebenfalls widme.“

Wir wünschen Herrn Jung einen guten Einstieg und Herrn Spiegler einen angenehmen „Unruhestand“ – und verweisen natürlich bei dieser Gelegenheit gerne auf unsere ausführliche Testsammlung zu Nubert-Produkten.

Kontakt

Nubert electronic GmbH

Goethestraße 69

73525 Schwäbisch Gmünd



Telefon: +49(0)7171–92690-0

E-Mail: info@nubert.de

Web: https://www.nubert.de/