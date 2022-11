Der 1993 gegründete französische Hersteller BC Acoustique stellt gleich drei neue, erschwingliche HiFi-Komponenten vor: den Vollverstärker EX-234, den CD-Player EX-614 sowie den Receiver EX-714. Wie der Vertrieb IAD GmbH mitteilt, warten die Geräte von BC Acoustique „mit hoher Musikalität bei fairen Preisen“ auf.

BC Acoustique EX-234 – der klassische Stereo-Verstärker

Der BC Acoustique EX-234 (Teaserbild oben) liefert 2 x 80 Watt RMS an acht bzw. 2 x 140 Watt an vier Ohm – und das trotz seiner geringen Bauhöhe von etwas über zehn Zentimetern. Er ist mit fünf analogen Eingängen ausgestattet: Neben zwei Cincheingängen gibt es auch einen XLR-Eingang, eine 3,5-mm-Stereoklinke sowie einen MM-Phonoinput. Digitale Daten nimmt der EX-234 ebenfalls an: via je zwei optischen und koaxialen S/PDIF-Eingängen, empfangen und gewandelt wird mit Chips von AKM und Texas Instruments.

Zu guter Letzt sind auch ein Bluetooth-Modul und ein Kopfhörerverstärker mit an Bord. Wer mag, kann über den rückseitigen Mono-Pre-Out einen Subwoofer ankabeln. Der Klang lässt sich – wie in der „guten alten Zeit“ – mit einem Bass-, einem Höhen- und einem Balanceregler abstimmen.

BC Acoustique EX-614 – CD-Player mit Slot-in-Laufwerk

Der BC Acoustique EX-614 ist mit einem Slot-In-Laufwerk ausgestattet und kann über den analogen Cinchausgang als klassischer CD-Spieler eingesetzt werden – oder als reiner CD-Transport: Das gelesene Material steht natürlich auch via koaxialem und optischem Digitalausgang zur Verfügung.

Darüber hinaus gestattet ein frontseitiger USB-Anschluss das Abspielen von Songs, die sich auf externen Datenträgern befinden. Ein Kopfhörerausgang ist, wie bei den anderen beiden Geräten, mit von der Partie.

BC Acoustique EX-714 – anschlussfreudiger CD-Receiver

Einer für alles: Der BC Acoustique EX-714 kommt mit Slot-in-CD-Player, FM/AM-DAB-Tuner und einem eingebauten Verstärker, der 2 x 45 Watt an acht Ohm liefert. Auch hier ist ein praxisnaher Konnektivitätsmix vorhanden: Analoge Eingänge (Line und Phono), digitale Eingänge (Toslink, koaxial) und Bluetooth-Empfänger machen den EX-714 zu einer kompakten Schaltzentrale.

Weiterhin im Angebot ist natürlich auch das Verstärker-Einsteigermodell EX-214, das wir bereits im August 2021 vorstellten.

Preise:

BC Acoustique EX-234: 899 Euro

BC Acoustique EX-614: 499 Euro

BC Acoustique EX-714: 899 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: info@iad-gmbh.de

Web: https://www.audiolust.de/