BC Acoustique EX-214 Vollverstärker

Das 1993 in einem Pariser Vorort gegründete Unternehmen BC Acoustique ist hierzulande noch nicht so sehr bekannt, aber vielleicht ändert sich das mit diesem neuen, gut ausgestatteten und trotzdem erschwinglichen Vollverstärker.

Vollverstärker BC Acoustique EX-214 – die Features

In einem recht kompakten Gehäuse – es ist lediglich sechs Zentimeter hoch – hat BC Acoustics eine Reihe von Features untergebracht. So lassen sich nicht nur drei Hochpegelquellen (2 x Cinch, 1 x Stereoklinke), sondern auch ein Plattenspieler anschließen.

Weiterhin sind je ein koaxialer und optischer S/PDIF-Eingang sowie ein Bluetooth-Empfänger an Bord. Außerdem gibt es noch je einen Rec- und einen Line-Out sowie einen Kopfhörerausgang. Ein USB-Port gestattet Firmwareupdates. Der Amp leistet 2 x 45 Watt RMS an 8 Ohm bzw. 2 x 70 Watt an 4 Ohm.

Drei Drehregler gestatten die Anpassung von Balance, Höhen und Tiefen, per Source-Direct-Schalter kann das Klangregelnetzwerk auch umgangen werden. Dem Gerät liegt eine Fernbedienung bei.

Preis BC Acoustique EX-214: 499 Euro

Kontakt

IAD GmbH

Johann-Georg-Halske-Straße 11

41352 Korschenbroich



Telefon: +49(0)2161 - 617830

E-Mail: info@iad-gmbh.de

Web: https://www.audiolust.de/