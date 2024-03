Bauer Audio ist ein kleiner, feiner Hersteller aus Deutschland, der aktuell zwei Lautsprecher, ein analoges Vinyl-Laufwerk und ein HiFi-Regal im Portfolio hat und außerdem die Produkte des amerikanischen Unternehmens Ayre vertreibt. Nun lädt Bauer Audio zur Hausmesse in besonderer Location ein.

Bauer Audio: Hausmesse für Vinylfans

Die Hausmesse von Bauer Audio findet in einem Tonstudio statt – und zwar in den Little Big Beat Studios in Liechtenstein. Präsentiert wird der Standlautsprecher Bauer Audio LS 3g (oben im Bild zu sehen) an Elektronik von Ayre. Der LS 3g, den Willi Bauer übrigens zusammen mit Joachim Gerhard entwickelt hat, ist ein schlanker, geschlossener Dreiwege-Standlautsprecher mit seitlich abstrahlenden 15-cm-Tieftönern.

Vinyl – sammeln und schneiden

Neben der Präsentation von Lautsprechern und Ayre-Elektronik gibt es aber auch eine spannende Führung durch das Studio zu erleben, das eine über 100.000 LPs (!) umfassende Vinylsammlung beherbergt. Damit nicht genug: Sie können auch miterleben, wie an einer Neumann-Schneidemaschine ein echter Live-Vinylschnitt stattfindet.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung über die Website des Little Big Beat Studios – hier der Ticket-Bereich.

Wann?

Samstag, 20. April 2024, 14:00 – 18:30 Uhr

Wo?

Little Big Beat Studios

Essanestraße 164 | 9492 Eschen (Liechtenstein)

Kontakt

Bauer Audio

Pollinger Straße 4

81377 München



Telefon: +49(0)89-7103 9629

E-Mail: info@bauer-audio.de

Web: https://www.bauer-audio.de/