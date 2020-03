In einer aktuellen Pressemitteilung gibt der italienische Hersteller Bassocontinuo bekannt, seine Website vollständig überarbeitet zu haben. Wie viele HiFi-Fans vermutlich wissen, hat sich die in der Lombardei ansässige Manufaktur seit ihrer Gründung anno 2008 ganz grundsätzlichen akustischen Fragen verschrieben, nämlich der Entwicklung von Racks und Gerätebasen – und zwar gleichermaßen für den HiFi- wie AV-Bereich.

Nicht ganz zu Unrecht heißt es in der Pressemitteilung, dass derlei Zubehör bis heute immer noch unter einer gewissen Erklärungsbedürftigkeit leidet. Aus diesem Grund geht die frisch relaunchte Website auch weit darüber hinaus, einfach nur die Produktlinie abzubilden. So erfahren wir dort nun auch in Wort und (Bewegt-)Bild viel Wissenswertes über die akustisch-physikalischen Notwendigkeiten einer „stabilen Basis“, aber auch über die Herstellungsprozesse und individuellen Konfigurationsmöglichkeiten.

Damit nicht genug: Ein separater Konfigurator gestattet es, das eigene „Traum-Rack“ zu planen. So lassen sich beispielsweise die Anzahl und Höhe der Rack-Ebenen konfigurieren, aber auch die Auswahl der Materialien und Farben sowie die Gestaltung zusätzlicher Applikationen. Auf diese Weise können Interessenten Racks erwerben, die exakt ihren Bedürfnissen und ästhetischen Anforderungen entsprechen.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de