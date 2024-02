Der Hersteller Bassocontinuo ist bekannt und gut beleumundet – vor allem für seine ambitionierten Hifi-Racks. Doch das in der Lombardei beheimatete Unternehmen, hierzulande von Audio Reference vertreten, hat noch mehr anzubieten, beispielsweise Gerätefüße. Die Ultra-Feet-Produktlinie gibt es für Elektronikkomponenten und Lautsprecher.

Bassocontinuo-Ultra-Feet-Serie – die Gewichtsklassen

So ganz genau verrät der Hersteller nicht, woraus die Geräteuntersetzer der Ultra-Serie bestehen. Sie sollen jedoch – so heißt es bei Bassocontinuo – die Wirkungen ungewollter Schwingungen sehr deutlich reduzieren. Damit das für unterschiedlich schwere Komponenten und Lautsprecher stets optimal funktioniert, bieten die Italiener die Ultra-Füße für unterschiedliche Gewichtsklassen an, die bei Bassocontinuo „Level“ heißen.

Je nach Gewichtsklasse sind die Füße unterschiedlich komplex aufgebaut. Die Füße aus der Level-1-Klasse sind beispielsweise etwas einfacher konstruiert und grundsätzlich für Komponenten mit einem Gewicht zwischen 100 Gramm und 15 Kilogramm „zugelassen“. Die Füße aus Level 2 hingegen sind recht genau auf ein Gewicht zwischen 100 und 2500 Gramm zugeschnitten. Die oberste Gewichtsklasse geht bis 25 Kilogramm hoch – pro Fuß versteht sich – und eignet sich somit nicht nur für schwere Verstärker, sondern auch für Lautsprecher.

Außerdem, so heißt es bei Bassocontinuo, werde bald eine weitere Gewichtsklasse verfügbar sein. Wann dieses „Level 7“ spruchreif wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Darüber hinaus sind speziell für Komponenten von Mcintosh beziehunsgweise Subwoofer von Velodyne konzipierte Varianten im Angebot.

Die Preise der Bassocontinuo Ultra Feet

Die nachfolgenden Preise beziehen sich auf Vierer-Sets, angegeben ist stets die Gewichtsaufnahme pro Fuß, es sind auf Wunsch auch 3-er-Sets erhältlich.

Bassocontinuo Ultra Level 1 (0,1 – 15 Kilogramm): 198 Euro

Bassocontinuo Ultra Level 2 (0,1 – 2,5 Kilogramm): 230 Euro

Bassocontinuo Ultra Level 3 (2,6 – 5 Kilogramm): 290 Euro

Bassocontinuo Ultra Level 4 (5,1 – 10 Kilogramm): 375 Euro

Bassocontinuo Ultra Level 5 (10,1 – 20 Kilogramm): 495 Euro

Bassocontinuo Ultra Level 6 (5,1 – 25 Kilogramm): 470 Euro

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de