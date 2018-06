Zur Feier seines zehnjährigen Firmenbestehens hat der italienische Hersteller für High-End HiFi-Racks – Bassocontinuo – seine Reference-Serie überarbeitet.

Die Racks der neuen Serie Bassocontinuo Reference 2.0 sind in sechs Finishes erhältlich und seien, so die Pressemitteilung, technisch aufwändig und innovativ weiterentwickelt worden, um hochwertige Audiokomponenten bestmöglich vor klangschädigenden Resonanzen zu bewahren und dabei gleichzeitig ästhetisch in Szene zu setzen.

Dies soll unter anderem durch eine neue Harmonic Damping Resonator-Technologie (HDR) möglich sein, bei der jede Plattform individuell mit einer exakt ermittelten Frequenz bedämpft wird. Eine weitere, ziemlich ungewöhnliche Idee: Jedes Rack ist mit nun mit einem NFC-Tag versehen. Wer sich mit einem kompatiblen Smartphone nähert, kann sich nicht nur über Neuigkeiten aus dem Hause Bassocontinuo informieren lassen; diese Funktion soll erst der Start sein, weitere innovative und interaktive NFC-Anwendungen sollen folgen.

Alle Rack-Bestandteile sind modular und können je nach Aufstellungswunsch und Platzbedarf umkonfiguriert beziehungsweise erweitert werden.

Bei alldem stehen drei grundsätzliche Rack-Varianten zur Auswahl: Bassocontinuo Accordeon XL4 2.0, Ghironda 2.0 sowie Bandura 2.0. Das Ghironda 2.0 ist bis 150 Kilogramm pro Ebene belastbar, für die beiden anderen Modelle werden ebenfalls ziemliche Solidität verheißende 110 Kilogramm angegeben.

Preislich geht es bei 630 Euro los – in Abhängigkeit von Finish, Zusammenstellung und Zubehörwünschen variieren die Preise dann aber freilich auch in höheren Regionen. Nähere Auskünfte erhalten Sie telefonisch oder per Mail beim Hamburger Vertrieb Audio Reference.

Kontakt

Audio Reference GmbH

Alsterkrugchaussee 435

22335 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49(0)40-533 203 59

E-Mail: info@audio-reference.de

Web: https://audio-reference.de