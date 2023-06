Ein besonderes Bonbon für alle Freunde der exklusiven audiophilen Genüsse kündigt SG-Akustik in einer aktuellen Pressemitteilung an, nämlich: eine Vorführung des Ausnahmelautsprechers Beolab 90 der in zwei Jahren ihr hundertstes Jubiläum feiernden, dänischen Marke Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen Beolab 90: Ungewöhnliche Optik, ungewöhnliches Konzept

Der Beolab 90 ist – rein optisch – eigentlich schon eher eine Skulptur als ein klassischer Lautsprecher. Es handelt sich um ein vollaktives System mit einer Gesamtverstärkerleistung von 8.200 Watt – pro Lautsprecher, versteht sich. Insgesamt 18 Treiber sind verbaut, die mithilfe von ICE-Power- und Class-D-Heliox-Verstärkern angetrieben werden. Zum Einsatz kommen ein 13-Zöller für den Subbassbereich, drei Zehnzöller für den Bass – sowie je sieben Treiber für Mittel- und Hochtonbereich. Sie stammen samt und sonders von Scan-Speak. Bang und Olufsen gibt einen Frequenzgang von ultratiefen 12 bis hochluftigen 43000 Hertz an.

Neben einer Raumeinmessung ist auch eine so genannte „Beam Width Control“ an Bord. Sie gestattet es, die gehörte Stereo-Basisbreite aktiv zu steuern – und zwar nicht mit Phasentricksereien, wie man es von Soundbars kennt, sondern durch gezielte Verteilung der Schallenergie auf die 18 Treiber. So ist es – laut Bang und Olufsen – möglich, sowohl „intime“ und präzise Setups für den konzentrierten Genuss zu erzielen als auch echte Breitwanderlebnisse, z.B. für die Wiedergabe von Livekonzerten oder Filmton.

Das alles können Sie sich in der Villa Schellbach (siehe Aufmacherbild) zu Gemüte führen. Außerdem sei – wie immer bei den SG-Akustik-Events – für ausgesuchte Getränke und lukullische Genüsse gesorgt, versichert das Team des umtriebigen Fachhändlers. Na dann: Viel Vergnügen!

Wann?

Samstag, 08. Juli 2023, 10 bis 18 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstrasse 67A, 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/