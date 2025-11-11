Ja, ist denn schon wieder …? Genau, am 5. und 6. Dezember 2025 lädt der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb (FLSV) bereits zum zwölften Mal (!) zu den beliebten Bamberger Analogtagen ein. Unter dem Motto „Alles, was analog klingt und Freude macht“ versammelt sich im oberfränkischen Bamberg erneut die HiFi-Community zu einem Wochenende voller Musik, Technik, Gespräche und Entdeckungen – mit einem liebevoll kuratierten Programm, das von audiophilen Neuheiten bis hin zu raren Vintage-Komponenten reicht.

Volle analoge Breitseite …

Im Fokus der Veranstaltung stehen wie gewohnt neue Produkte rund um die analoge Musikwiedergabe. Zu den Highlights zählen aktuelle Plattenspieler wie der Dual CS 718Q und der Pro-Ject Debut PRO B Ultra, hochwertige Tonabnehmer wie der Hana Umami Black sowie eine breite Auswahl an Zubehör in allen Preislagen. Ergänzt wird das Ganze durch spannende Vorführungen analoger Medien und Wiedergabegeräte – darunter auch fast vergessene Formate.

Besonderes Leckerli

Ein besonderes Schmankerl wartet auf Freunde des ganz klassischen Hörvergnügens: Die beliebte Schellack-Party feiert auch dieses Jahr wieder ihre Rückkehr. Dabei wird ausschließlich mit originalen Grammophonen und historischen 78er-Platten musiziert – ein nostalgisches Erlebnis mit musikalischem Seltenheitswert.

Vintage + Vinyl = massig Musik

Und natürlich kommen Fans klassischer Komponenten so oder so auf ihre Kosten: Der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb präsentiert mehrere spielbereite Vintage-Anlagen, darunter tummeln sich Marken wie Dual, Thorens (inklusive dem raren AT-410-Stereo-Receiver) und Micro-Seiki mit SME- und Koshin-Tonarmen. Darüber hinaus lädt ein umfangreicher Second-Hand-Vinylmarkt zum Stöbern ein – ergänzt durch zahlreiche neue audiophile LPs.

Hören und genießen

Und wie es sich für ein echtes fränkisches Event gehört, ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. In entspannter Atmosphäre lässt sich mit Gleichgesinnten fachsimpeln, hören, genießen – oder einfach ein gutes Gespräch bei gutem Essen und Trinken führen. Der Eintritt ist frei!

Wann?

Freitag, 5. Dezember 2025, 10 – 18 Uhr

Samstag, 6. Dezember 2025, 10 – 16 Uhr

Wo?

Fränkischer Lautsprecher Vertrieb (FLSV)

Innere Löwenstraße 6 | 96047 Bamberg

Kontakt

Fränkischer Lautsprecher-Vertrieb

Innere Löwenstraße 6

96047 Bamberg



Telefon: +49(0)951-21199

E-Mail: munk@flsv.de

Web: https://flsv.de/