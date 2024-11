Sie haben ein Herz für Schallplatten und analoges HiFi? Dann kreuzen Sie sich den 6. und 7. Dezember fett im Kalender an: Dann gibt es nämlich eine Neuauflage der Bamberger Analogtage, die der Fränkische Lautsprecher-Vertrieb (FLSV) auch in diesem Jahr wieder ausrichtet. Freuen Sie sich auf spannende Vinyldreher in Aktion – und einiges mehr.

Die Referenten auf den Bamberger Analogtagen

Ein wichtiges Thema der Bamberger Analogtage ist die True-Balanced-Wiedergabe von Vinyl. Hier hat sich der österreichische Hersteller Pro-Ject in der vergangenen Zeit sehr hervorgetan – mit vollsymmetrischen Optionen für Verkabelung und Verstärkung. Der Fachreferent Oliver Unkel ist geladen und wird zu dem Thema spannendes Wissen vermitteln – und es gibt natürlich dazu die entsprechenden Hörsessions. Ebenfalls vor Ort ist Alan Bachmann, seines Zeichens Experte für die Marke Dual – er wird Neuheiten des Hauses vorstellen und sachkundig erläutern.

Vergleichen, probieren, stöbern …

Weitere Programmpunkte sind ein Direktvergleich sämtlicher Vertreter der neuen Ortofon-Concorde-Tonabnehmerserie, Vergleichstests von Phonovorverstärkern in der 1.500-Euro-Klasse, aber auch die Vorführung minimalistischer Phono-Ketten mit Aktivlautsprechern des französischen Herstellers Triangle. Wer sich für passive Lautsprecher interessiert, der wird ebenso fündig: Erleben Sie die neuen Modelle der Dali-Epikore-Reihe sowie die neue Dynaudio Contour Legacy. Und Vintage-Freunde wird es freuen, dass es auch eine echte Quadrophonie-Vorführung gibt: mit dem legendären Telefunken-Receiver TRX 3000, erstmals vorgestellt im Jahre 1978.

Und lecker wird’s auch noch …

Das gesamte Programm hier aufzulisten, würde den Rahmen dieser News-Sektion sprengen. Schauen Sie selbst auf der Webpage von FLSV, was alles geboten wird. Eines nur zum Schluss: Auch ein exquisites Catering ist zu erwarten – unter anderem mit Weiß- und Rindswürsten aus Mönchsambach und feinen Weinen vom Weinexperten Helmut Pape.

Wann?

6. Dezember 2024, 10 – 18 Uhr

7. Dezember 2024, 10 – 16 Uhr

Kontakt

Fränkischer Lautsprecher-Vertrieb

Innere Löwenstraße 6

96047 Bamberg



Telefon: +49(0)951-21199

E-Mail: munk@flsv.de

Web: https://flsv.de/