Die Aktivlautsprecher von Backes&Müller sind ab sofort an zwei weiteren Standorten unter Wohnraumbedingungen vorführbereit: im HiFi-Profis-Studio in Frankfurt am Main sowie in der Villa Schellbach in Baden-Baden. Beide Studios bieten Interessenten die Möglichkeit, verschiedene Modelle des aktuellen Portfolios – von kompakten Systemen bis hin zu großformatigen High-End-Lautsprechern – live zu erleben.

B&M-Portfolio: Aktivlautsprecher für unterschiedliche Räume

Zum Vorführprogramm gehört unter anderem die Jubilé IO, ein kompakter Zweiwege-Aktivlautsprecher im geschlossenen Gehäuse. Sie integriert einen geregelten 30-cm-Tieftöner sowie den B&M-typischen Zeilenstrahler für eine gleichmäßige Schallabstrahlung im Mittel- und Hochtonbereich. Die Backes&Müller Jubilé IO ist flexibel in der Aufstellung und kann sowohl auf Ständern als auch direkt auf Möbeln – etwa einem Lowboard – betrieben werden.

Für größere Räume steht die Backes&Müller Line 60 zur Verfügung. Das Modell setzt auf eine Kombination aus großem Mittelton-Array, vorgebautem Hochtonhorn und dem patentierten Zylinderwellenstrahler. Diese Konstruktion ermögliche eine vertikal gerichtete Schallabstrahlung und verbessere somit die räumliche Abbildung sowie die Durchsetzungskraft bei gleichzeitig hoher Impulstreue. Die vertikale Ausrichtung lässt sich mechanisch an die Hörposition anpassen – eine technische Besonderheit im High-End-Segment.

HiFi-Profis: Technikberatung in Frankfurt

Am Standort Frankfurt fungiert Torsten Kiesau als Ansprechpartner für Backes&Müller. Der Fokus liegt hier auf der Verbindung technischer Beratung mit praxisnaher Vorführung. Ein besonderer Vorteil der B&M-Systeme liegt in deren Fähigkeit zur Raumanpassung, unterstützt durch geregelte Bassmodule und kontrollierte Schallabstrahlung. Diese Merkmale sind bekanntlich besonders relevant für akustisch herausfordernde Umgebungen.

Adresse: HiFi-Profis, Große Friedberger Straße 23–27, 60313 Frankfurt

Web: hifi-profis.de/

SG Akustik: Raumakustische Integration in Baden-Baden

In der Villa Schellbach (SG Akustik) in Baden-Baden stehen die Aktivlautsprecher von B&M ebenfalls zur Inaugenscheinnahme bereit. Die räumlichen Gegebenheiten ermöglichen eine Vorführung unter wohnraumähnlichen Bedingungen. Neben der klassischen Stereoanwendung wird auch hier die individuelle Einmessung der Lautsprecher auf den jeweiligen Raum demonstriert. Die Anlage wird dabei exakt auf den Hörplatz abgestimmt, wodurch eine präzise Abbildung und optimierte Klangverteilung erzielt wird.

Adresse: Villa Schellbach, Fremersbergstraße 67A, 76530 Baden-Baden

Web: www.sg-akustik.de/

Aktive Tage

SG Akustik plant bereits eine entsprechende Veranstaltung, nämlich die „Backes&Müller Aktivtage Baden-Baden“. An diesen Aktivtagen wird eingemessen, gehört und das Konzept der Zylinderwellenstrahler erklärt. B&M-Geschäftsführer Johannes Siegler selbst ist vor Ort und leitet die Workshops, die im 2-Stunden-Takt stattfinden werden.

Die Veranstaltung ist für Freitag, den 18. und Samstag, den 19. Juli 2025 von 11 bis 19 Uhr bzw. bis 17 Uhr geplant. SG Akustik bittet um rechtzeitige Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind.

Kontakt

Backes & Müller

Altenkesseler Straße 17/D1

66115 Saarbrücken

Deutschland

Telefon: +49(0)681-844 932 - 10

E-Mail: info@backesmueller.de

Web: https://xn--backesmller-zhb.de/