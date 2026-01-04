Lautsprecher von Backes&Müller sind grundsätzlich keine dezenten Mauerblümchen – umso erstaunlicher, dass die Schallwand der neuen BMLine 35 gerade einmal 20 Zentimeter breit ist. Mit der BMLine 35 präsentiert Backes&Müller also ein Aktiv-Topmodell im schlanken Format und liefert eine elegant anmutende Reinterpretation des bewährten, aktiven B&M-Konzepts. Hinter der aufgeräumten Silhouette verbirgt sich laut Backes&Müller nichts weniger als die akustische Quintessenz aus über 50 Jahren Lautsprecherentwicklung in Saarbrücken.

Backes&Müller BMLine 35 – schlanke Erscheinung, satt bestückt

Herzstück der BMLine 35 ist der sogenannte „Fraunhofer“-Zylinderwellenstrahler mit 1-Zoll-Hochtöner, der für Transparenz, Dynamik und Feinauflösung verantwortlich zeichnet. Zum BMLine-35-Konzept gehört auch das Line-Array aus zehn Mitteltönern, das sich in Schaltung und Aufbau am Backes&Müller-Flaggschiff BMLine 60 orientiert und für eine besonders gleichmäßige vertikale Schallabstrahlung sorgt.

Für den Tieftonbereich arbeiten auf der Innenseite des Lautsprechers vier 30-Zentimeter-Bässe, geregelt werden sie per firmeneigener Sensorregelung, die das Eingangssignal mit der tatsächlichen Bewegung der Membran abgleicht – für einen trocken-präzisen Bass mit minimalem Verzerrungsanteil.

3000 Watt pro Lautsprecher

Die Backes&Müller BMLine 35 ist ein echtes Vollaktiv-System: Digitale Frequenzweiche, D/A-Wandler und Verstärker sind integriert, insgesamt stehen pro Lautsprecher 3000 Watt Systemleistung zur Verfügung. Die Signalaufbereitung übernimmt ein FIRTech-Prozessor, der sämtliche Frequenzbereiche vor der Verstärkung phasenkohärent trennt – auch bei Einsatz der integrierten Raumanpassung soll die Zeitrichtigkeit des Signals vollständig erhalten bleiben, so die Saarländer.

Steuerung

Für die Steuerung genügt ein Streaming-Preamp mit regelbarem Ausgang beziehungsweise eine digitale Vorstufe wie etwa die firmeneigene B&M ICE, mit der über den sogenannten BM EasyLink Musiksignale inklusive Lautstärkeregelung per Digitalkabel übertragen werden. Neben digitalen Eingängen besitzt die Backes&Müller BMLine 35 auch klassische analoge Anschlüsse.

Formensprache

Mit einer Höhe von 1,70 Metern bringt die Backes&Müller BMLine 35 optisch ordentlich Präsenz mit. Die neu entwickelte Rahmenfußkonstruktion aus Stahl lässt die Lautsprecher allerdings scheinbar schweben, die schlanke, abgesetzte Schallwand, hochwertige Lackierungen und optionale Individualisierung machen die BMLine 35 auf Wunsch zu einem Unikat – erhältlich in Standard- und Custom-Ausführungen mit frei wählbaren Farben und Materialien.

BMLine-35-Premiere auf den Norddeutschen HiFi-Tagen 2026

Wer die BMLine 35 live erleben möchte, bekommt am 31. Januar und 1. Februar 2026 Gelegenheit dazu: Auf den Norddeutschen HiFi-Tagen im Le Méridien Hotel in Hamburg wird Backes&Müller das neue Modell erstmals öffentlich vorführen.

Verfügbarkeit und Preise

Der neue Aktiv-Lautsprecher Backes&Müller BMLine 35 ist ab 15. Januar 2026 vorführbereit und kann bei autorisierten B&M-Händlern bestellt werden. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79.900 Euro pro Paar für die Standardausführung, die Custom-Versionen starten bei 94.900 Euro.

Kontakt

Backes & Müller

Altenkesseler Straße 17/D1

66115 Saarbrücken

Deutschland

Telefon: +49(0)681-844 932 - 10

E-Mail: info@backesmueller.de

Web: https://xn--backesmller-zhb.de/