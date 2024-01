Beim umtriebigen Fachhändler SG-Akustik ist mal wieder ein spannender Workshop in der hauseigenen „Klangvilla Schellbach“ anberaumt. Ein „AVM-Masterpiece-Treffen“ – präsentiert von keinem geringeren als AVM-Chef Udo Besser, der seine Preziosen an verschiedenen Lautsprechern und in unterschiedlichen Hörräumen vorführen wird.

Ausgewählte Flaggschiffverstärker und -lautsprecher

Zum AVM-Line-up gehören die All-in-One-Lösung CS 8.3 und der Streaming-Receiver CS 5.3 sowie die schwergewichtigen Mono-Kraftwerke MA 8.3.

Neben den hauseigenen Kompakt-Lautsprechern von AVM wird es noch weitere Auftritte renommierter Schallwandler geben, unter anderem werden die Canton-Reference-Serie inklusive der Cost-no-object-Flaggschiffe Reference GS und die B&W-800-Signature-Serie auf die Bühne gebeten – sowie als Ehrengast die Ur-Nautilus von Bowers & Wilkins (siehe großes Bild oben). Insofern verspricht die Veranstaltung sicherlich nicht nur für AVM-Fans ein echtes Highlight zu werden.

Das SG-Akustik-Team freut sich grundsätzlich auch über spontane Besuche – empfiehlt aber eine vorherige Reservierung unter www.sg-akustik.de/events/ oder per Telefon (siehe Kontaktdaten unten).

Wann?

Samstag, 27. Januar 2024, 10 – 16 Uhr

Wo?

Villa Schellbach

Fremersbergstraße 67 | 76530 Baden-Baden

Kontakt

SG Akustik & Video GmbH

Amalienstraße 45

76133 Karlsruhe



Telefon: +49(0)721-921273-0

E-Mail: info@sg-akustik.de

Web: https://www.sg-akustik.de/