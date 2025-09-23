AVM integriert Qobuz Connect

Bei AVM geht es Schlag auf Schlag: Nach der erfolgreichen Integration von AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect MAX und Roon ergänzt AVM seine Streaming-Funktionalitäten um eine weitere wichtige Schnittstelle: Qobuz Connect.

AVM war bereits zur High End 2025 in München als zertifizierter Partner von Qobuz präsent und konnte die Funktion dort erfolgreich im Live-Betrieb demonstrieren. Nun ist Qobuz Connect Bestandteil des offiziellen Firmware-Updates.

Qobuz Connect @ AVM: Streamen noch bequemer

Qobuz Connect ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen der Qobuz-App und kompatiblen AVM-Geräten – ohne Umweg über Drittanbieter-Apps oder proprietäre Software.

Die Steuerung erfolgt über das Heimnetzwerk (LAN oder WLAN), wobei die Wiedergabe nicht über das mobile Endgerät läuft, sondern die Audiodaten direkt vom Qobuz-Server zum AVM-Gerät übertragen werden. Das soll für verlustfreie Hi-Res-Wiedergabe in maximaler Qualität sorgen – ohne Einfallstore für Jitter, Verzerrungen oder Aussetzer.

Kompatible AVM-Geräte mit Qobuz Connect Support sind:

OVATION Line: CS 6.3, CS 8.3, CS 8.3 Black Edition, SD 6.3, SD 8.3, MP 6.3, MP 8.3

EVOLUTION Line: CS 3.3, CS 5.3, AS 3.3, AS 5.3, PAS 3.3, PAS 5.3, MP 3.3, MP 5.3

INSPIRATION Line: CS 2.3, AS 2.3

AVM 30.3 Line: CS 30.3, AS 30.3, PAS 30.3, MP 30.3

Wer über eines der genannten Modelle verfügt, kann die Funktion sofort über das neueste Firmware-Update freischalten. Für andere Geräte wird aktuell ebenfalls geprüft, ob eine Integration technisch möglich ist. Entsprechende Updates sollen sukzessive folgen.

Kontakt

AVM Audio Video Manufaktur GmbH

Daimlerstraße 8

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246–30991-0

E-Mail: info@avm.audio

Web: https://avm.audio/de/