Aufgepasst, liebe Fans der Audio-Video-Manufaktur AVM: Die traditionsbewussten Highender aus Malsch geben zum 40-jährigen Bestehen ihres Unternehmens spannende Jubiläumsgeräte heraus: Den Anfang machen die Inspiration-Modelle AS 2.3 und CS 2.3, die in einer exklusiven Bronze-Edition erscheinen – überdies sind die All-in-One-Verstärker jeweils noch günstiger als ihre „Originale“, CEO Udo Besser spricht hier von „Feierpreisen“.

Auf Wunsch auch drahtlos

Die Verstärkersektionen beider Streamingamps sind jeweils mit 2 x 140 Watt an 4 Ohm (1% THD) spezifiziert. Für die Digital-Analog-Wandlung kommen ESS Sabre 9038 Q2M zum Einsatz, die Signale bis zu DSD256 bzw. 32 Bit/384 kHz verarbeiten. Drahtlose Zuspielung ist neben der Zuspielung per S/PDIF (max. 192 kHz/24 Bit) ebenso möglich – per (W)LAN und Bluetooth 5.0.

Das digitale Herz

Im Zentrum der Komponenten arbeitet AVMs hauseigene X-STREAM Engine. Sie ermöglicht die Verarbeitung hochauflösender Musikdaten und unterstützt unmittelbar zahlreiche Streamingdienste und Plattformen. Dazu zählen AirPlay, Qobuz, Roon Ready, Spotify, TIDAL Connect MAX (FLAC bis zu 24-Bit/192 kHz) und HighResAudio.

Die Unterschiede

Trotz der kompakten Bauform seien die Geräte als vollständige Schaltzentralen für moderne HiFi-Systeme konzipiert, heißt es aus Malsch. Der AVM Inspiration AS 2.3 fungiert als reiner Streaming-Verstärker, während der AVM Inspiration CS 2.3 zusätzlich mit weiteren Funktionen ausgestattet ist, so integriert er beispielsweise (ausführlicher fairaudio-Testbericht) auch noch ein Slot-in-CD-Laufwerk von TEAC, das mit dem sogenannten Pure-CD-Standard arbeitet.

Preise und Verfügbarkeit

Die Bronze-Edition der Inspiration-Serie wird ab April des Jubiläumsjahres 2026 verfügbar sein. Die Preise: 4.040 Euro (statt regulär 5.490 Euro) für den AVM Inspiration AS 2.3 – und 4.440 Euro (statt regulär 5.990 Euro) für den AVM Inspiration CS 2.3. Na dann – ab ins traute Heim mit dem edlen Design!

Kontakt

AVM Audio Video Manufaktur GmbH

Daimlerstraße 8

76316 Malsch



Telefon: +49(0)7246–30991-0

E-Mail: info@avm.audio

Web: https://avm.audio/de/