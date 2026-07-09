Schwarzhören war nie schöner: AVM schickt die Evolution CS 5.3 „Black Edition“ ins Rennen

Die badische Manufaktur AVM spendiert ihrem Flaggschiff-All-in-One aus der Evolution-Serie eine exklusive Sonderüberarbeitung. Der Evolution CS 5.3 Black Edition vereint CD-Laufwerk, moderne Streaming-Architektur, Röhren-Vorstufe und eine Zweimal-350-Watt-Endstufe in einem Gehäuse und richtet sich an anspruchsvolle Audiophile, die es kompakt mögen. Die Black Edition wurde aber nicht nur als Neugerät konzipiert: Besitzer der einer regulären Version können diese nachträglich auf den neuesten klanglichen Stand aufrüsten lassen.

Selektierte Glaskolben und Rhodium-Klemmen als Verbesserungen

Wichtigste Neuerung der Black Edition gegenüber der Urversion sei – so AVM-CEO Udo Besser – die grundlegend überarbeitete Röhrenplatine der analogen Vorstufe. Man habe hier vor allem Signalwege optimiert. Zum Einsatz kommen streng selektierte Operationsverstärker, „extrem rauscharme“ Mini-MELF-Dünnschichtwiderstände sowie vibrationsmindernde schwarze Röhrensockel. Das Ergebnis soll eine hörbar gesteigerte Räumlichkeit und „Schwungmasse“ bei der Stimmenwiedergabe sein, ohne den typischen Grundcharakter der Serie zu opfern.

Black-Edition-Tuning bei Schnittstellen und Verdrahtung

Auch bei der restlichen Hardware wurde feingetunt: Auf der Rückseite prangen speziell für diese Edition entwickelte Lautsprecherklemmen, die mit einer hochreinen Rhodium-Schicht überzogen sind, um die Oberflächenresistenz zu stärken. Die interne Signalweiterleitung übernimmt eine optimierte Silberverkabelung, während neu selektierte Kondensatoren im Netzteil für einen nochmals schwärzeren Hintergrund und gesteigerte Kontrolle im Tiefton sorgen sollen.

Upgrades „alter“ Geräte

Das alles gibt es auch als Nachrüst-Kit. Wer bereits einen AVM CS 5.3 in der Standardvariante im Rack stehen hat, schickt das Gerät zum Service ein und erhält neben der neuen Röhrenplatine auch das Kondensator-Erweiterungsmodul implantiert. Abseits der namensgebenden schwarzen Ausführung fertigt die Manufaktur das Gehäuse auf Anfrage übrigens auch in individuellen Wunsch-Finishes an.

Verfügbarkeit und Preis

Der AVM Evolution CS 5.3 Black Edition ist als Komplettgerät ab August 2026 lieferbar und schlägt mit rund 12.780 Euro zu Buche. Für Besitzer bestehender Geräte wird das Werks-Upgrade auf die Black Edition zu einem Kurs von 2.790 Euro angeboten. Das AVM ein gutes Händchen für seine – offenbar auch ziemlich beliebten – All-in-One-Lösungen hat, zeigte seinerzeit auch unser Test des AVM Inspiration CS 2.3, wobei wir reaktionsintern vor allem auch Fan der Transistorendstufen und -vollverstärker der badischen Manufaktur sind, die heuer ihr vierzigstens Jubiläum feiert.