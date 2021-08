Neues von Austrian Audio: Mit den Modellen HI-X15 & HI-X25BT bietet die österreichische Firma einen neuen, preisgünstigen Einstieg in ihr Kopfhörerprogramm. Dabei werde aber weiterhin auf den Einsatz qualitativ hochwertiger Bauelemente Wert gelegt, so die Österreicher.

Der Austrian Audio Hi-X15 (99 Euro) verfügt über ein Gerüst aus Metall, das für den Transport bequem zusammengeklappt werden kann. Das mache diesen Kopfhörer ideal für den mobilen Einsatz. 113 dB SPL/V Sensitivität und eine recht tiefe Impedanz von 25 Ohm sollen weiter auf die Mobiltauglichkeit einzahlen. Auch in Sachen Akustik will der Austrian Audio Hi-X15 überzeugen – sowohl im Studio als auch im Einsatz auf der Arbeit. Dank der gerade einmal knapp 250 Gramm Gewicht liege der Hörer zudem leicht in der Hand und sitze optimal auf dem Kopf.

Auch der zweite preiswerte Kopfhörer aus Österreich, der Austrian Audio Hi-X25 BT (149 Euro), biete dank seiner Flexibilität großen Gegenwert. Wer auf Audio-Kabel zur Quelle verzichten möchte, kann bei ihm die Bluetooth-Funktion nutzen. Gerade beim Sport, wo Bewegungsfreiheit im Vordergrund steht und ein Kabel diese womöglich verhindert, verbessert die Bluetooth-Schnittstelle den Komfort. Für das beste Musikerlebnis bieten sich – weiß die Pressemitteilung zu berichten – jedoch alle Audio-Kabel für den Audio Hi-X25 BT an, die sich unter anderem auf allekabel.de finden lassen. In technischer Hinsicht unterscheidet sich der Hi-X25 BT nicht von dem Modell HI-X15, außer dass er sich auch kabellos verwendet lässt. Aufgeladen wird das Modell ganz einfach über USB, entsprechende Kabel liegen bei. Praktisch für Menschen, die den Kopfhörer nicht nur fürs Musikhören und Gaming, sondern auch für die Arbeit nutzen wollen, ist das eingebaute Mikro. Dieses erlaubt es, den Austrian Audio Hi-X25 BT als Headset zu verwenden.

