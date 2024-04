Das HiFi Forum Baiersdorf hat sich nicht zuletzt durch beständiges Anberaumen spannender Workshops inzwischen bundesweit einen Namen gemacht. Am zweiten Aprilwochenende gibt es eine neue, sicherlich wieder sehr hörenswerte Veranstaltung.

Audio Physic und die speziellen Setups

Der in Brilon beheimatete Hersteller Audio Physic genießt weltweit einen guten Ruf. Bereits seit 35 Jahren entstammen dem östlichen Sauerland Lautsprecher, die ebenso von Fans wie der Fachpresse wertgeschätzt werden. Technisch beschreitet man gerne auch mal ungewöhnliche Wege oder bleibt sich bewusst prinzipientreu: Audio Physic zählt beispielsweise zu den ersten Herstellern, die Keramikschaum zur Versteifung der Lautsprechergehäuse einsetzen. Ihren selbst entwickelten Hochtönern mit Aluminium-Membranen blieben (seit 15 Jahren) und bleiben die Briloner entgegen verschiedener Trends stets treu.

In den Sondervorführungen vom HiFi Forum Baiersdorf sind gleich drei Audio-Physic-Lautsprecher am Start, die von standesgemäßen Verstärkern und Quellgeräten gespeist werden. Die Audio-Ketten im Einzelnen:

Anlage 1:

Audio Physic Avantera – High-End-Lautsprecher

Chord Ultima Pre 3 – Vorverstärker

Chord Ultima 5 – Endverstärker

Auralic Altair G 2.1 – Streaming Bridge

Anlage 2:

Audio Physic Codex 2 – HighEnd-Lautsprecher

Chord Ultima Integrated – Vollverstärker

Auralic Altair G 1.1 – Streaming Bridge

Anlage 3:

Audio Physic Classic 25 – Lautsprecher

Naim Uniti Nova – Streaming-Verstärker

Last, but not least ist auch Audio-Physic-Chefentwickler Manfred Diestertich mit von der Partie – Sie können nach Herzenslust Fragen stellen und tiefergehende Informationen zu den Audio-Physic-Lautsprechern erhalten.

Extraservice

Wer am Vortag anreisen oder den Veranstaltungstag im schönen Franken gemütlich ausklingen lassen möchte, freut sich womöglich über die Vermittlung einer Übernachtungsmöglichkeit durch das Team vom HiFi Forum Baiersdorf: Einfach anrufen oder eine Mailanfrage senden – die Kontaktdaten finden Sie unten.

Wann?

Freitag, 12. April 2024, 15 – 21 Uhr

Samstag, 13. April 2024, 10 – 17 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/