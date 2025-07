Ein überraschender Namenswechsel: Die renommierte Marke Melco firmiert seit dem 1. Juli 2025 weltweit unter dem Namen Dela. Hintergrund ist eine Umstrukturierung innerhalb der japanischen Unternehmensgruppe Buffalo Inc., der Muttergesellschaft von Melco.

Klare Sache

Die neue Firmierung betrifft nicht nur den Namen des Herstellers – aus Melco Syncrets Inc. wird künftig Dela Inc. –, sondern soll auch den Beginn eines einheitlichen Markenauftritts markieren. Der Wechsel sorge weltweit für mehr Klarheit in der Markenwahrnehmung und unterstreiche die strategische Fokussierung auf hochwertige Netzwerk-Audiolösungen, so die Pressemitteilung.

Extrem?

Der Name Dela ist im japanischen Markt bereits seit Jahren als High-End-Marke etabliert. Der Begriff bedeutet „extrem“ in der lokalen Sprache der Stadt Nagoya – dem Gründungsort von Melco. Dela-Produkte basieren weiterhin auf der bekannten Melco-Technologie, richten sich jedoch dezidiert an das Premiumsegment.

Seit der Übernahme von Melco Holdings durch Buffalo Inc. im Jahr 2025 ist Dela Inc. die offizielle Nachfolgegesellschaft von Melco Audio – die technische DNA bleibt identisch, lediglich der Markenauftritt ändert sich.

Keine Preisänderungen

Für Kundinnen und Kunden wichtig: Es gibt keine Preisänderungen. Einzelne Modelle erfahren jedoch Anpassungen: Der Netzwerk-Switch S100 wird nicht weiter produziert, das optische Laufwerk D100 künftig nur noch in Schwarz angeboten.

Weiter geht’s!

Stattdessen kündigt Dela zwei neue Netzwerk-Switches an, die noch im Laufe des Jahres vorgestellt werden sollen. Wir werden berichten, stay tuned …

Kontakt

Drei H Vertriebs GmbH

Kedenburgstraße 44 / Haus D

22041 Hamburg



Telefon: +49(0)40-375 075 15

E-Mail: info@3-h.de

Web: https://3-h.de/