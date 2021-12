Auralic Lightning DS mit Amazon Music Unlimited

Der Hersteller Auralic kündigt in einer aktuellen Pressemitteilung an, dass die Streamer aus dem Hause Auralic ab sofort mittels der hauseigenen Steuerungs-App Lightning DS nativ den Streamingdienst Amazon Music Unlimited unterstützen – eine gute Nachricht, denn es handelt sich um ein unkomprimiertes Streamingangebot.

Amazon Music Unlimited: Was kann der Service?

Der hochauflösende Streamingdienst Amazon Music Unlimited hat laut eigenen Angaben eine Bibliothek von mehr als 75 Millionen HD-Songs am Start. HD bedeutet hier konkret: 16 Bit und mindestens 44,1 kHz – also CD-Standard. Damit nicht genug: Rund 7 Millionen Songs sind inzwischen in Ultra-HD vorrätig, also 24 Bit und eine Abtastrate von bis zu 192 kHz.

PS: Lesen Sie hier unsere Auralic-Rezensionen.

