Wer auf der Suche nach dem besonderen audiophilen Erlebnis ist, der sollte sich dieses Event auf jeden Fall in den Kalender schreiben: Der Fachhändler Aura Hifi lädt nämlich zu zwei parallelen Hörsessions ein. Geboten wird eine Hornlautsprecherpremiere – und eine spannende Vorführung von Phonosophie.

Avantgarde Acoustic Opus 1: Live is live?

Die Opus 1 ist der neueste Streich aus dem Hause Avantgarde Acoustic: Ein aktives System mit einem sphärischen 13,8-Zoll-Breitbandhorn, das von 700 – 20000 Hertz aufspielt, und einem ergänzenden 10-Zoll-Tiefmitteltöner für das „Darunter“. Die Avantgarde Opus 1 kommt mit zwei separaten Verstärkerstufen: Für den Tiefmittelton werden 250 Watt Leistung geboten, das Horn begnügt sich dagegen mit 10 Watt in Class-AB.

Doch das ist noch nicht alles: Parallel kann man bei Aura Hifi nämlich die Avantgarde Uno SD hören. Und hier kommt – mal wieder, kann man fast schon sagen – der umtriebige Ingo Hansen von Phonosophie ins Spiel: Er wird zeigen, wie man mit unterschiedlichen Tuningmaßnahmen das Beste aus dem Klang und der Raumakustik herausholt. Wer Phonosophie kennt, der weiß: Das wird auf jeden Fall unterhaltsam und mit Sicherheit hochinteressant.

Terminslots

Beide Sessions finden pro Tag jeweils dreimal im Wechsel statt, sodass sich für jeden ein passender Termin finden lassen dürfte. Im Anschluss an die moderierten Sessions gibt es natürlich auch reichlich Gelegenheit zum Nachhören und zum persönlichen Austausch. Wir wünschen schon mal viel Spaß dabei!

Wichtig: Die Plätze sind begrenzt, das Aura-Hifi-Team freut sich über eine Reservierung.

Wann?

Freitag, 06.03.2026

Avantgarde Acoustic Opus 1: 13:00 / 15:00 / 17:00 Uhr

Phonosophie (mit Uno SD): 14:00 / 16:00 / 18:00 Uhr

Samstag, 07.03.2026

Avantgarde Acoustic Opus 1: 10:15 / 12:00 / 14:00 Uhr

Phonosophie (mit Uno SD): 11:00 / 13:00 / 15:00 Uhr

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-246 709 30

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.shop/