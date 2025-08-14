Aura Hifi in Essen - Sommerfest 2025

Das Sommerfest des Fachhändlers Aura Hifi ist bei Freunden der hochwertigen Musikwiedergabe ebenso beliebt wie bei Genießern der Kulinarik: Beides wird nämlich schon seit einigen Jahren auf hohem Niveau geboten – und auch in diesem Jahr wieder: am 30. August.

Vorführungen & Workshops

In der Vorführung bei Aura Hifi gibt es Komponenten und Lautsprecher von mehr als 130 klangvollen Marken – von Accuphase über Gold Note und Innuos bis hin zu Wharfedale. Damit nicht genug: Der langjährige Stereo-Chefredakteur Matthias Böde wird ebenfalls vor Ort sein und spannende Workshops abhalten.

Wenn einer eine Riese tut …

Wer in den Ruhrpott fährt, der erwartet natürlich ein schönes Bierchen und eine solide Grundlage. Dafür ist – so verspricht das Aura-Hif-Teams – wie auch in den Vorjahren bestens gesorgt. Übrigens: Ein schöner Appetitanreger ist ganz bestimmt unser Firmenbericht über Aura Hifi.

Wann?

Samstag, 30. August 2025, 10 – 16 Uhr

Der Eintritt zum Sommerfest ist frei – die Adresse finden Sie unten.

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-721207

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.de/