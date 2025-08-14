News
fairaudio - HiFi Test Magazin für Stereo & High-End Audio
Demnächst im Test:

Sie sind hier:Startseite»News»Aura Hifi Sommerfest 2025: Hifi und Köstlichkeiten vom Feinsten
Billboard
ATR Audio Audio Pro C5 Mk2 Limited Edition
News
Aura Hifi in Essen - Sommerfest 2025

Aura Hifi Sommerfest 2025: Hifi und Köstlichkeiten vom Feinsten

von | 14. August 2025

Das Sommerfest des Fachhändlers Aura Hifi ist bei Freunden der hochwertigen Musikwiedergabe ebenso beliebt wie bei Genießern der Kulinarik: Beides wird nämlich schon seit einigen Jahren auf hohem Niveau geboten – und auch in diesem Jahr wieder: am 30. August.

Vorführungen & Workshops

In der Vorführung bei Aura Hifi gibt es Komponenten und Lautsprecher von mehr als 130 klangvollen Marken – von Accuphase über Gold Note und Innuos bis hin zu  Wharfedale. Damit nicht genug: Der langjährige Stereo-Chefredakteur Matthias Böde wird ebenfalls vor Ort sein und spannende Workshops abhalten.

Röhrenverstärker in der Ausstellung von Aura Hifi

Die Ausstellung von Aura Hifi wartet natürlich auch mit edlen Röhrenverstärkern auf

Wenn einer eine Riese tut …

Wer in den Ruhrpott fährt, der erwartet natürlich ein schönes Bierchen und eine solide Grundlage. Dafür ist – so verspricht das Aura-Hif-Teams – wie auch in den Vorjahren bestens gesorgt. Übrigens: Ein schöner Appetitanreger ist ganz bestimmt unser Firmenbericht über Aura Hifi.

Wann?

Samstag, 30. August 2025, 10 – 16 Uhr
Der Eintritt zum Sommerfest ist frei – die Adresse finden Sie unten.

Kontakt

Aura HiFi
Rüttenscheider Straße 176
45131 Essen
Deutschland

Telefon: +49(0)201-721207
E-Mail: info@aura-hifi.de
Web: https://www.aura-hifi.de/

Billboard
Transrotor