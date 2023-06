Aura Hifi Sommerfest 2023 mit Hifi-Workshops | News fairaudio

Der Fachhändler Aura Hifi ist bereits seit vielen Jahren eine gute Adresse für hochwertige Audiolösungen und kundige Beratung im Ruhrgebiet. Aktuell lädt das in Essen ansässige Aura-Hifi-Team zum großen Sommerfest ein, wo ein abwechslungsreiches Programm stattfinden soll.

Aura Hifi Sommerfest: HiFi, Fachsimpeln, Workshops

Beim Sommerfest von Aura Hifi gibt es das eine oder andere „große Besteck“ zu hören: Unter anderem die großen TD 3.8 von Raidho, die von den Monoblöcken T+A M 40 HV angetrieben werden. Außerdem präsentiert Karl-Heinz Fink seine Lautsprecher Borg Episode 2 Lautsprecher. Weiterhin werden Schallwandler von Piega, Avantgarde Acoustic, Tannoy und Harbeth serviert – mit Zuspielern von Linn, Rega und SPL.

Ergänzt wird die Präsentation dieser und anderer Marken durch Workshops des bekannten Redakteurs Matthias Böde. Und, last but not least, soll auch das Catering Appetit machen, es sei bestens für das leibliche Wohl gesorgt, verspricht die Pressemitteilung.

Wann?

Samstag, 12. August, 12 – 16 Uhr

Wo?

Aura Hifi

Rüttenscheider Str. 176 | 45131 Essen

Kontakt

Aura HiFi

Rüttenscheider Straße 176

45131 Essen

Deutschland

Telefon: +49(0)201-721207

E-Mail: info@aura-hifi.de

Web: https://www.aura-hifi.de/