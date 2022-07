Es gibt Neuigkeiten vom Hersteller Aune. Der beliebte D/A-Wandler X8 wurde überarbeitet und ist nun auf Wunsch sowohl mit als auch ohne Bluetoothmodul erhältlich. Anlässlich des 18. Firmenjubiläums heißt der neue Wandler Aune X8 XVIII (BT) Magic DAC.

Aune X8 XVIII Magic DAC: Technik und Konzept

Der Aune-D/A-Wandler ist ein echtes „Eigengewächs“, das zeigt sich zum Beispiel am selbst programmierten FPGA-Kern. So stehen insgesamt sieben Digitalfilter zur Verfügung, was laut Aune ein präzises Finetuning des Sounds ermögliche.

Damit nicht genug: Am Boden des Geräts lässt sich eine Serviceklappe öffnen, sodass die eingebauten Op-Amps auf Wunsch für weiteres Klangtuning ausgetauscht werden können. Das dazu benötigte Werkzeug sowie ein zweiter Op-Amp sind im Lieferumfang enthalten.

Bespielt werden kann der DAC per USB, Toslink und koaxialem S/PDIF. Der USB-Eingang verarbeitet Daten bis zu 32 Bit/768 kHz oder DSD512, über den koaxialen Eingang sind 24 Bit/384 kHz und DoP128 möglich.

Das gewandelte Signal kann sowohl fix (Cinch) als auch lautstärkegeregelt abgegriffen werden, hierfür stehen ein weiterer unsymmetrischer Cinch-Ausgang sowie ein symmetrischer Doppelklinkenausgang (TWS) zur Verfügung.

Gegen einen Aufpreis von 50 Euro gibt’s den DAC auch mit Bluetooth-Modul, unterstützt werden alle gängigen Codes wie AAC, aptX HD oder LDAC. Beide X8-Varianten sind in Schwarz und Silber erhältlich.

Preise:

Aune X8 XVIII Magic DAC: 299 Euro

Aune X8 XVIII BT Magic DAC: 349 Euro

Kontakt

Aune Audio Distribution Deutschland & Österreich

Europaring 11

94315 Straubing



Telefon: +43-6505605607

E-Mail: service@aune-store.com

Web: https://www.aune-store.com/