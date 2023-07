Der Hersteller Aune hat die Anniversary Edition seines X5s-Digitalplayers überarbeitet. Das Upgrade betrifft nicht nur die Rechenpower für eine noch zügige Verwaltung großer Musikbibliotheken, auch am Klang wurde noch einmal gefeilt.

Aune X5s 8th Digital Analog Player: Was ist neu?

Ab sofort kann der Aune X5s – per SD-Karten- oder USB-Anschluss – innerhalb einer Gesamtspeicherkapazität von 2 Terabyte bis zu 50000 Musiktitel in bis zu 8000 Ordnern verwalten. Aune verspricht, dass auch bei großen Speichervolumina ein zügiges Booten des Systems und eine flüssige Bedienung möglich sei. Außerdem wurde die FPGA-Struktur der D/A-Wandlersektion hardware- wie softwareseitig überarbeitet, was auf einen noch besseren Klang einzahlen soll.

Die 8th Anniversary Edition des Aune X5s ist in der Lage, Dateien bis 32 Bit/768 kHz und DSD512 zu verarbeiten. Außerdem bietet sie Unterstützung für den Anschluss einer externen Clock. Der Aune X5s ist so konzipiert, dass sich seine CPU fast ausschließlich um die Audiowiedergabe konzentriert. Neben dem analogen Line-Out (fix oder variabel) steht das Signal auch digital zum Abgriff bereit, wahlweise über Toslink oder S/PDIF koaxial.

Ambitioniert ist auch die bidirektionale, apt-X-HD-fähige Bluetooth-Sektion aufgebaut. Sie gestattet es, von einem Bluetoothgerät Musik zu empfangen oder Musik an externe Bluetooth-Empfänger zu schicken.

Preis Aune X5s 8th Anniversary Edition: 349 Euro

Kontakt

Aune Audio Distribution Deutschland & Österreich

Europaring 11

94315 Straubing



Telefon: +43-6505605607

E-Mail: service@aune-store.com

Web: https://www.aune-store.com/