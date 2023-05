Der Hersteller Aune kündigt für die Münchner High End 2023 diverse Neuigkeiten an, unter anderem einen Kopfhörerverstärker, einen DAC und einen Mobile Player. Darüber hinaus soll es eine echte Überraschung geben, denn man habe das Portfolio um neue Gerätekategorien erweitert.

Aune: Deutschlandpremiere für diverse Geräte

Zu den Neuvorstellungen des Unternehmens gehören unter anderem der Kopfhörerverstärker Aune S17 Pro und der kombinierte DAC/Kopfhörerverstärker Aune S9c Pro, oben im großen Teaserbild zu sehen.

Auch im Bereich der portablen Musikabspielgeräte hat Aune etwas Neues zu bieten, nämlich den Aune M1p. Er kommt mit einer proprietären Wandlerarchitektur (FPGA), kann Dateien bis 32 Bit/768 kHz wiedergeben und lässt sich über Micro-SD-Speicherkarten auf respektable 1 TB Speicherplatz „aufbohren“. Auf Wunsch und gegen Aufpreis ist er auch mit Bluetooth-Funktionalität erhältlich.

Damit nicht genug: Aune kündigt an, man habe sich nach langer Entwicklungszeit in zwei völlig neue Audiobereiche gewagt – die Überraschungen werden am Aune-Stand, Halle 3, Stand N12 gelüftet.

Die Preise für die beiden zuerst genannten Geräte stehen noch nicht fest, der Aune M1p ist für 369 Euro erhältlich, die Bluetooth-Option kostet 30 Euro Aufpreis.

Kontakt

Aune Audio Distribution Deutschland & Österreich

Europaring 11

94315 Straubing



Telefon: +43-6505605607

E-Mail: service@aune-store.com

Web: https://www.aune-store.com/