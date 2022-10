Kompakt im Format und smart gepreist – so geben sich viele der Komponenten des im Jahr 2004 gegründeten Herstellers Aune, der in erster Linie für DACs und Kopfhörerverstärker bekannt ist. Nun ist ein neuer D/A-Wandler mit Kopfhörerausgang hinzugekommen, er hört auf den ungewöhnlichen Namen Aune Flamingo.

Aune Flamingo – technisches Konzept

Bei der Taufe dürften Farb-Assoziationen am Werk gewesen sein, schließlich kommt der Aune Flamingo mit einer Röhre, die schön farbig leuchtet und so an den langbeinigen Vogel mit seinem auffälligen Gefieder gemahnt.

Klanglich soll die Röhre einen „warmen, breiten und melodischen Sound“ vermitteln. Wer indes lieber präzise und klar hört, kann via Knopfdruck einen Operations-Verstärker im Aune Flamingo aktivieren – und der Klang ändert sich entsprechend. Der Kunde hat also die Sound-Wahl, der Aune Flamingo ermöglicht zwei Verstärkungsarten.

Das Digitalsignal wird vom neuen Aune-DAC via USB-B oder elektrischem S/PDIF entgegengenommen, dabei liegen die Datenrate über den zuerst genannten Weg bei 32 Bit/768 kHz und DSD 512, über den Koaxialeingang geht es bis zu 24 Bit/384 kHz und DoP128 hinauf.

Das gewandelte und verstärkte Signal lässt sich ausgangsseitig über einen geregelten Cinchausgang und für Kopfhörer über die 6,35-mm-Klinkenbuchse abgreifen. Die Verstärkungsart, der Lautstärkepegel sowie insgesamt sieben Digitalfilter lassen sich über den rechten Knopf auf der Front des Flamingo steuern.

Als weitere Highlights des Aune Flamingo führt die Pressemeldung die verbauten hochwertigen Komponenten, das wertige Alu-Gehäuse sowie das OLED-Display an – zudem spricht das Entwicklerteam der Stromversorgung besondere Bedeutung zu, was sich, so Aune, klanglich klar bemerkbar mache.

Der Aune Flamingo ist in zwei Versionen zu haben: mit und ohne Bluetooth. Die Bluetooth-Variante ist mit den Codecs LDAC und aptX HD kompatibel.

Preise:

Aune Flamingo: 229 Euro

Aune Flamingo BT: 289 Euro

